Z Klasyką przez Polskę: Koncert Wrocław Baroque Ensemble w drewnianym kościele w Klępsku w gminie Sulechów

Słuchacze poczuli magię dawnej muzyki

Odkrywanie piękna muzyki dawnej

Koncert spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności, która doceniła zarówno wysoką jakość wykonania, jak i wyjątkową atmosferę, jaką stworzył zespół. Słuchacze byli oczarowani precyzją i pasją, z jaką muzycy wykonali każdy utwór oraz niesamowitą akustyką kościoła, która podkreśliła piękno historycznych kompozycji. To niezwykłe wydarzenie było częścią cyklu "Z klasyką przez Polskę", którego celem jest promowanie muzyki klasycznej w różnych zakątkach kraju i przybliżanie jej szerokiej publiczności. Organizatorzy wyrazili nadzieję, że koncerty takie jak ten przyczynią się do popularyzacji muzyki dawnej i zachęcą kolejne pokolenia do odkrywania jej piękna.