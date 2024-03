Zaginął młody mieszkaniec Bożnowa pod Żaganiem. Policja prosi o pomoc w ustaleniu miejsca jego pobytu Małgorzata Trzcionkowska

Zaginiony 20-latek z Bożnowa Policja

Zaginął 20-letni Kacper Kotynia z Bożnowa pod Żaganiem. Ostatni raz był widziany 1 marca 2024 r. ok godz. 13.30 kiedy wyszedł z domu. Ustalono, że miał autostopem pojechać do Zielonej Góry na koncert. Mężczyzna do tej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną. Policja prosi o pomoc w ustaleniu jego miejsca pobytu.