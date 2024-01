Warta w Lubuskiem pokryta "lodowymi naleśnikami". Na rzece pojawił się śryż

Warta w Gorzowie pokryła się śryżem

Śryż to jedna z początkowych postaci lodu w trakcie tworzenia się pokrywy lodowej na rzece. W swojej strukturze przypomina gąbkę. To ze względu na dużą porowatość, ale też bardzo dużą lepkość. Swój okrągły kształt, poszarpane krawędzie oraz charakterystyczne, podniesione ku górze brzegi zawdzięczają ciągłemu ocieraniu się krążków o siebie - tłumaczy Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Krążki są lepkie, kruche i niebezpieczne

Duże ilości śryżu gromadzą się przede wszystkim przed zaporami i tamami. Choć takie lodowe krążki wyglądają ciekawie, to jednak ze względu na bardzo dużą lepkość, mogą być niebezpieczne. Napotykając na swojej drodze jakąś przeszkodę ograniczają lub blokują przepływ wody, co może powodować zatory i rozlewanie się wody poza koryto rzeki. Co ważne - pod żadnym pozorem nie wolno też wchodzić na śryż na rzece, bo jest on bardzo kruchy. To nie kra, więc kiedy spróbujemy na nim stanąć, od razu się rozpadnie.

Zobacz również: