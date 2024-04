Zastal poskromił warszawskie Dziki! Zielonogórscy koszykarze wygrali w stolicy!

Dziki Warszawa - Enea Stelmet Zastal Zielona Gora 61:74

Kwarty: 12:22, 14:21 20:16, 15:15

Green 17, McGlynn 6, Aleksandrowicz 6, Coleman 0, Crawley 0 oraz Sanni 13 (1x3), Grochowski 7 (1x3), Bartosz 6, Mokros 5 (1x3), Czujkowski 1, Pamuła 0. Zastal: Hall 15, Musić 9, Rakocević 8, Kikowski 5, Kołodziej 4 oraz English 12 (2x3), Horne 10 (2x3), Lewandowski 7 (1x3), Woroniecki 3 (1x3), Wójcik 1.

Dla Zastalu to szalenie ważne zwycięstwo. Zielonogórzanie toczą heroiczny bój o pozostanie w Orlen Basket Lidze. Po ostatniej porażce z Arką Gdynia we własnej hali nastroje wśród kibiców były dalekie od optymistycznych. Okazało się jeszcze raz, że w tym sezonie Zastal zdecydowanie lepiej gra na parkietach przeciwników. Wystarczy, jeśli wspomnimy, iż była to siódma wygrana w lidze, a piąta odniesiona w hali przeciwnika.