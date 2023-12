Zespól Pastuszkowi Grocze dali czadu na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Pszczewie

- Jest to coś, co wyróżnia nas wśród innych. Nigdzie indziej nie grają na koźle, siesieńkach, czy mazankach. Dlatego warto do tego dążyć, żeby ta kultura i tradycja trwały dalej, żeby młodzi także w tym uczestniczyli i zachować to dla przyszłych pokoleń. U nas panuje rodzinna atmosfera, jeden drugiego wspiera. Mamy wyjazdy, koncertujemy i to jest atrakcja dla nowych i przyszłych członków zespołu – dodaje Szczechowiak.