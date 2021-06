Zielona Góra. Jak przetrwać upały? Fontanny, wodne kurtyny, krany na deptaku i autobusy na kąpielisko nam pomogą. Co my możemy zrobić?

Termometry wskazują już ponad 30 stopni Celsjusza. Jak przeżyć te upały? Czy pomogą nam w tym miejskie fontanny, wodne kurtyny, kąpieliska? MZK uruchamia nawet specjalne kury. Wszystko to ma nam przynieść trochę ochłody, ale musimy pamiętać o podstawowych zasadach, dotyczących zachowań w te gorące dni.

W upalne dni miejskie fontanny dają nam trochę ochłody. Zwłaszcza te większe, w otoczeniu których stoją ławki. Można odpocząć, schłodzić się drobną mgiełką, która roztacza się wokół fontann. Podobnie jak w przypadku wodnych kurtyn. Można też wybrać się nad wodą lub kąpielisko w Ochli, by się ochłodzić. Miejski Zakład Komunikacji uruchamia specjalne kursy...

Fontanny dają nam wytchnienie W Zielonej Górze - choć od połączenia miasta z gminą - mamy dostęp do Odry - to wody jest niewiele. Co prawda jest Gęśnik, Wagmostaw, jeziorko na osiedlu Cegielnia, kąpielisko w Ochli, ale to wciąż mało, by poczuć inne powietrze. Stąd tak ważną rolę odgrywają też miejskie fontanny. Najbardziej popularną fontanną, a zarazem największą, jest ta na placu Bohaterów. W tym roku przeszła gruntowny remont (zyskała nową nieckę, dysze oraz oświetlenie), więc została nieco później uruchomiona.

Przez niektórych mieszkańców jest traktowana jako mały basen, więc pozwalają swym pociechom pluskać się w wodzie. Fontanny w Zielonej Górze przynoszą nam w upalne dni trochę ochłody... W ich otoczeniu przyjemniej się odpoczywa Jacek Katos

Fontanny to nie baseny. Nie kąpmy się w nich! Lekarze ostrzegają, że miejskie zbiorniki wodne mogą być miejscem rozwoju drobnoustrojów, także chorobotwórczych. Nie tylko dlatego, że załatwiają tu swoje potrzeby fizjologiczne ptaki, psy i inne zwierzęta. W miejskich fontannach, które mają obieg zamknięty, może znajdować się kilkadziesiąt różnych drobnoustrojów, m.in. bakterie gronkowca, salmonelli, pałeczki legionelli, bakterie kałowe np. enterokoki czy E.colli. Na pozór niewinna zabawa może się zatem skończyć szpitalem. Po kąpieli w fontannie mogą pojawić się: wysypki, ostre zapalenia płuc wywołane pałeczkami legionelli, schorzenia dróg oddechowych, zakażenie gronkowcem, które grozi zapaleniem oskrzeli, płuc, tchawicy, migdałków, zakażenie paciorkowcami, które grozi zapaleniem gardła, płuc, a nawet opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia spojówek, zapalenia uszu, grzybice stóp, bakterie escherichii mogą powodować stan zapalny dróg moczowych i pęcherza.

Kurtyny wodne - woda zdatna do picia Miejskie fontanny mają - oprócz funkcji dekoracyjnej - także wiele zalet, więc nie zapominajmy. Choć właśnie taką, że możemy się przy nich schłodzić. Ulubione fontanny zielonogórzan to te na deptaku (dwie przy Filharmonii Zielonogórskiej, naprzeciw BWA, na placu Bohaterów), a także w Parku Sowińskiego, na Wzgórzu Winnym przy Palmiarni, a także w parku przy pałacu w Zielonej Górze Zatoniu.

Tegoroczną niespodzianką, jaką przygotowały Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja, jest to, że woda w fontannach jest kolorowa.

MZK uruchamia nowe kursy na kąpielisko miejskie w Ochli Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze informuje, że od 19 czerwca br. 2021 r. w godzinach od 9.00 do 19.30 autobusy linii nr 27 będą zatrzymywały się na przystankach „Kąpielisko Miejskie” przy ulicy Botanicznej. Informacje o kursowaniu autobusów można uzyskać telefonicznie pod numerem 68 45 20 450 do 453 wew.43 w godzinach od 7.00 do 14.30

lub na stronie internetowej pod adresem www.mzk.zgora.pl.

Nie wietrzmy mieszkań w dzień! Największym błędem jest wietrzenie mieszkań w dzień. Tymczasem od rana do wieczora okna powinny być zamknięte, a wietrzenie powinno się odbywać od 22.00 do 8.00. W dzień dobrze jest mieć zasłonięte rolety. Można też powiesić koc. W krajach śródziemnomorskich domy mają drewniane okiennice. I to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo drewno nie przewodzi ciepła. Wiele osób radzi też, by w mieszkaniu porozwieszać mokre prześcieradła, ręczniki. To błąd! Wraz z temperaturą wilgotność powietrza rośnie. Bo jak jest gorąco, to wszystko w naszym domu paruje. Nawet ziemia z kwiatków w doniczce. Dlatego nie powinniśmy w mieszkaniu suszyć prania. Wywieszajmy je na dworze.

