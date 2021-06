Zielona Góra. Prezydent Janusz Kubicki zapowiada nowe ogrody działkowe. Gdzie i kiedy powstaną?

- Teren należący do miasta w tym miejscu jest na tyle duży, że takich etapów rozbudowy Srebrnej Polany będzie więcej, być może trzy lub cztery edycje. Teraz działaliśmy trochę na wariata, chcieliśmy, aby pierwsze działki mieszkańcy mogli zacząć zagospodarowywać już w ciągu roku. Zdobyliśmy jednak sporo doświadczenia w kwestii organizacji ogrodów działkowych. Zielonogórzanie są zainteresowani takim sposobem spędzania wolnego czasu i chcemy wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom. Czasami słyszy się głosy, że w mieście ubywa zieleni, ale w ten sposób tworzymy nowe miejsca rekreacyjne - tłumaczy Kubicki.

Losowanie działek na Srebrnej Polanie. Zgłosiło się ok. 1300 mieszkańców!

Miasto szuka nowych lokalizacji pod ogrody działkowe

Jak zapowiada prezydent Zielonej Góry, prawdopodobnie na rozbudowie Srebrnej Polany się nie skończy. - Szukamy kolejnych potencjalnych lokalizacji. Z tego powodu zwróciliśmy się np. do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z zapytaniem o ewentualne grunty. Istotą sprawy jest to, że atrakcyjne ogrody działkowe dla zielonogórzan nie mogą być zbytnio oddalone od miasta. To nie może być teren, gdzieś w pobliżu np. Krosna Odrzańskiego. Dojazd musi być łatwy, nie każdego stać przecież na samochód - przekonuje Kubicki.