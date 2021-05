Zielona Góra. Wielki dźwig pod Szpitalem Uniwersyteckim. Co się w nim zmienia na zewnątrz i wewnątrz? Niektóre obiekty trudno poznać

Trwa modernizacja szpitalnych budynków w Zielonej Górze. Jedne obiekty są ocieplane, zyskują nową elewację, inne są oczyszczane. Wszystko zależy od tego, ile lat temu one powstały. Plan jest taki, by cały kompleks przeszedł termomodernizację. Co udało się już wykonać, a co jeszcze zostało do zrobienia?

Jak wyjaśnia Paweł Urbański, kierownik działu inwestycji i remontów, prace nie ograniczają się jedynie do nowych elewacji. – Bardzo dużo dzieje się też wewnątrz i są to działania, których może nie widać gołym okiem, ale są niezwykle istotne choćby ze względu na energooszczędność i mniejsze rachunki w przyszłości.

tych prac zaliczyć można m.in.: