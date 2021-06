Zielona Góra. Z Babimostu polecimy nie tylko do Chorwacji, ale też do Turcji. Kiedy pierwsze loty? Leszek Kalinowski

Z Portu Lotniczego Zielona Góra Babimost polecimy latem nie tylko na wczasy do Chorwacji. Samolotem będziemy mogli także wybrać się na wypoczynek do Turcji. Pierwszy lot do Alanya już 29 czerwca, a do chorwackiej Rijeki - 4 lipca!