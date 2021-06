Lubuskie. Z Babimostu do Chorwacji za 130 zł? Tak, już wkrótce!

Będą kolejne połączenia lotnicze z Babimostu

- To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich Lubuszan. Sama często jeżdżę do Chorwacji. Ale coraz gorzej znoszę jazdę samochodem 1,5 tys. kilometrów. Nogi mam całe popuchnięte przez słabe krążenie. A kiedyś bez problemu wiele godzin jechałam autokarem z biurem podróży - przyznaje Renata Małkiewicz - Kurz z Zielonej Góry. - Chętnie w tym roku skorzystać z wakacyjnej oferty i polecę z Babimostu samolotem.

W planach jest rozwój siatki połączeń o kolejne kierunki europejskie. Być może z lotniska w Babimoście polecimy także do innych zagranicznych kurortów. Trwają rozmowy z przewoźnikami lotniczymi, którzy są zainteresowani uruchomieniem połączeń z lotniska w Babimoście, m.in. na Ukrainę czy do portów skandynawskich. Loty mogą być obsługiwane przez niskobudżetowych przewoźników lotniczych oraz PLL LOT. Plany rozwoju portu lotniczego Zielona Góra Babimost obejmują nie tylko rozwój siatki połączeń, ale również rozbudowę i przystosowanie infrastruktury lotniska do wzrastającej liczby obsługiwanych pasażerów.

Źródło: lubuskie.pl

