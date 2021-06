Zielona Góra. ZGK uratowało rodzinie wakacje. Pracownicy odnaleźli w śmieciach zgubione kluczyki do samochodu! Maciej Dobrowolski

Do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze zgłaszają się czasami mieszkańcy, którzy proszą o pomoc w odnalezieniu wyrzuconych do kosza rzeczy. Pracownicy Zakładu szukali już portfeli, dokumentów, pamiątek rodzinnych czy biżuterii. A dziś, 14 czerwca, także kluczyków do auta, które pewnej rodzinie było niezbędne do wyjazdu na wakacje. - Zadzwoniono do mnie w tej sprawie o godz. 23.00 w niedzielę - twierdzi Krzysztof Sikora, prezes ZGK.