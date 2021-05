Masz sprawę związaną z miejską zielenią w Zielonej Górze? A może kłopot z odbiorem śmieci? Zadzwoń na specjalną, zieloną infolinię!

Znajdziesz się na starych zdjęciach z zielonogórskich festiwali? To możesz dostać odbitkę fotografii! Archiwum państwowe rusza z superakcją

Pamiętacie dawne zielonogórskie festiwale? Niektórzy z Was pewnie do dziś wspominają je z sentymentem. Archiwum Państwowe w Zielonej Górze wychodzi więc do mieszkańców z ciekawą akcją. Przez najbliższe dni będzie publikować archiwalne fotografie z dawnych festiwali. Znajdziesz się na nich? To skontaktuj się z placówką. Masz szansę dostać odbitkę.