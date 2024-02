Zielonogórska artystka na wystawie w Żaganiu. Wernisaż w Galerii II Piętro Małgorzata Trzcionkowska

Justyna Lubas-Wałęcka jest historykiem sztuki, ilustratorką i znawczynią architektury. Pracuje w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Jest też żaganianką, mocno związaną ze swoim miastem, stąd zaproszenie do wystawienia swoich prac w Galerii II Piętro, Żanety Chłostowskiej-Szwaczki. Fantastyczne, nawiązujące do architektury secesyjnej prace Justyny Lubas-Wałęckiej będzie można oglądać do marca 2024.