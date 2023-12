Zielonogórzanie o przygotowaniach do Bożego Narodzenia. Posprzątane jest, a gotować dopiero zacznę - mówi zielonogórzanka. Świąteczna SONDA

Świąteczny czas zazwyczaj bywa zabiegany. W miarę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia musimy zdążyć posprzątać, przygotować wigilijne potrawy i pomyśleć o upominkach dla najbliższych. Świąteczna tradycja wymaga od nas sporo czasu i pracy. Czy jest to konieczne? Czy wszyscy spędzamy grudzień w biegu? Zielonogórzanie mówią, okazja do spotkania się w gronie rodziny, to powód do uśmiechu i wynagrodzenie trudu przygotowań.

Posprzątane jest, a gotować dopiero zacznę - mówią zielonogórzanki - Pierogi już zrobione, uszka też. Robiłyśmy wspólnie z córką.

A jest co przygotowywać, bo jak mówią mieszkańcy na wigilijnym stole nie może zabraknąć tradycyjnych potraw. Jak co roku szykują barszcz czerwony, zupę grzybową, smażonego karpia, pierogi czy bigos.