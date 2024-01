Zima nie oszczędza gorzowskich dróg, ale trwa usuwanie dziur. Gdzie łatają drogowcy? Jak dostać odszkodowanie za "urwane koło"?

Poszkodowani kierowcy mogą zwracać się z wnioskiem do urzędu miasta o odszkodowanie powstałe w pasie drogowym. Taka możliwość jest od wielu lat. Te dokumenty miasto przekazuje do rozpatrzenia ubezpieczycielowi, z którym ma podpisaną umowę. Praktycznie codziennie takie szkody są do nas zgłaszane - tłumaczy Zdzisław Plis.