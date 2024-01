Znikają dwa pociągi Polregio na trasie Żagań – Zielona Góra. Pasażerowie pojadą autobusami

Dwa pociągi wypadły z rozkładu

Zmiany w kursowaniu pociągów na odcinku Zielona Góra - Żagań – Zielona Góra obowiązują od 29 stycznia do 8 marca. Dotyczą one pociągu nr 77961 relacji Żagań – Zielona Góra (odjazd 14.25, przyjazd 15.48) oraz pociągu z Zielonej Góry do Żagania (odjazd 16.43, przyjazd 18.09).