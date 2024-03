Żużlowcy Falubazu Zielona Góra staną do rywalizacji o tytuł mistrza Polski w jeździe parami

Każdy zespół składać się musi z dwóch zawodników, których może wesprzeć jeden rezerwowy. Zgodnie z regulaminem w skład każdej ekipy wchodzą żużlowcy, którzy w poprzednim sezonie ligowym uzyskali najwyższe średnie biegowe. Do Poznania przyjadą m.in. Bartosz Zmarzlik, Leon Madsen, Maciej Janowski, Robert Lambert, Janusz Kołodziej.

Od dziesięciu lat w Mistrzostwach Polski Par Klubowych nie przeprowadza się eliminacji, a do udziału w imprezie drużyny kwalifikowane są na podstawie wyników z poprzedniego sezonu. Startują w niej „pary” czterech najlepszych drużyn z PGE Ekstraligi (w sezonie 2023 były to: Motor Lublin, Sparta Wrocław, Apator Toruń i Włókniarz Częstochowa), najwyżej sklasyfikowana drużyna ekstraligowa w poprzednim finale MPPK, która nie była w pierwszej czwórce ligi (to kryterium spełnia Unia Leszno), a także zwycięzca I ligi, czyli w tym przypadku Falubaz Zielona Góra oraz gospodarz imprezy.