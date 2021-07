Żużlowiec Falubazu Zielona Góra Patryk Dudek walczy o miejsce w Grand Prix w cyklu Speedway Euro Championship. Czy odrobi straty w Gdańsku?

Patryk Dudek trochę pechowo rozpoczął rywalizację w cyklu SEC, bo choć w pierwszym finałowym turnieju w Bydgoszczy zdobył sporo punktów (11), to nie wystartował w finale imprezy. Z walki o awans do najważniejszego wyścigu zawodów wyeliminowała go awaria sprzętu. W drugim turnieju, w niemieckim Güstrow, żużlowiec Falubazu nie miał problemów z motocyklami, dotarł do finału, w którym zajął trzecie miejsce. Zielonogórzanin nie do końca był jednak zadowolony ze swojego wyniku (zdobył 12 punktów).

– Sam sobie trochę przeszkodziłem, ponieważ w piątym biegu nie wykorzystałem dosyć dobrego, trzeciego pola startowego – mówił Patryk Dudek. – Zakopałem się, zdobyłem jeden punkt, przez co w finale nie mogłem jako pierwszy wybierać koloru kasku. Szkoda, że nie udało mi się wybrać czwartego pola, bo myślę, że byłoby o wiele lepiej.