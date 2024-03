Życie seniorki było zagrożone! Policjanci wyważyli drzwi, by jej pomóc. Ratunek nadszedł w ostatniej chwili

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 20 marca około godziny 7.00 nad ranem. To wtedy policjanci z Dobiegniewa dostali zgłoszenie dotyczące starszej kobiety, która powiedziała dyspozytorowi 112, że upadła w mieszkaniu i nie jest w stanie się poruszać.

Kobieta podała zły adres, nie wiedziała, jak się nazywa. Policjanci zrobili wszystko, by ją odnaleźć

- Kryminalni usłyszeli z jednego z mieszkań cichy głos starszej kobiety wołający o pomoc. W tym momencie nie było chwili do stracenia. Policjanci wyważyli drzwi, a po wejściu do mieszkania zastali siedzącą na podłodze kobietę z zakrwawioną twarzą. Jak się okazało była to 86-latka, która w chwili jej odnalezienia była zupełnie zdezorientowana. Decyzją ratowników medycznych została przewieziona do szpitala na dalsze badania - dodaje rzecznik lubuskich policjantów.