Kostrzyńskie Zakłady Papiernicze na archiwalnych zdjęciach. Tak kiedyś produkowano tu papier

Obok jednostki wojskowej i kolei był to wówczas największy pracodawca w Kostrzynie nad Odrą. Kostrzyńskie Zakłady Papiernicze, bo o nich mowa, były prawdziwym gigantem. Zatrudniały setki osób. Dla pracowników budowano całe osiedla. Do swojej dyspozycji mieli przedszkola, żłobki, opiekę lekarską. Uruchomienie i działalność KZP była mocnym bodźcem do rozwoju Kostrzyna nad Odrą.