105. Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach. Pacjenci po zawałach ćwiczą i wracają do formy dzięki programowi KOS

KOS - zawał dla pacjentów, którzy przeszli zawał to m.in. okazja do rehablitacji ruchowej.

Pacjenci mogą już korzystać z programu KOS - zawał w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarach. Przez rok, po przebytym zawale, są objęci szczególną opieką.

Pan Roman ma za sobą zawał i jak podkreśla, jest zawodolony z tego, że może korzystać z rehabiltacji. - To wiele ćwiczeń ruchowych, jazda na rowerku, chodzenie po bieżni, mamy tu instruktorki, które wyciskają z nas soki - mówi ze śmiechem.

- Jestem po trzecim zawale - mówi pan Tadeusz pedałując na stacjonarnym rowerku. - Skierowano mnie tutaj na rehabilitację, z której jestem bardzo zadowolony. W domu takich rzeczy się nie robi, mam co prawda małą działkę, ale to nie jest to samo.

- Pacjenci bardzo chętnie ćwiczą, oni wiedzą, że to jest dla ich dobra - Justyna Rogaczewska, rehabilitantka w ośrodku na oddziale kardiologicznym. - Trafiają do nas bardzo szybko, po około dwóch tygodniach po zakończeniu leczenia szpitalnego. To są głównie treningi wytrzymałościowe, na bieżni, rowerku, ale też w sali.

Ważna opieka po zawale

- KOS to program opieki nad pacjentami po zawale, pacjenci po wyjściu ze szpitala mają już wyznaczone terminy rehabilitacji - mówi Marta Gadomska, kardiolog na Oddziale Kardiologicznym. - Regularne kontrole są bardzo ważne, sprawdzamy, czy leki działają tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, czy ciśnienie jest prawidłowe. Świeżo implantowany stent musi być zabezpieczony lekarstwami, jeśli pacjent przestaje zażywać leki, to jest ryzyko, że stent się zamknie i dojdzie do kolejnego zawału. Dlatego skrupulatna opieka jest tak ważna.

Dietetyk, psycholog

- To dla szpitala kolejny element kompleksowości w dziedzinie kardiologii, mamy oddział kardiologii, pracownię hemodynamiczną, zabezpieczamy pacjentów w poradniach specjalistycznych. Teraz pacjenci po zawałach są dodatkowo objęci trzytygodniową rehabilitacją i całoroczną opieką specjalistyczną. Mogą korzystać z porad dietetyka, psychologa, lekarza, to ważne w prewencji kolejnego zawału.

Ważna jest dieta

- Dieta ma ogromne zaczenie dla pacjentów po zawale - zaznacza Anna Marciniak, dietetyk. - Szczególnie mężczyźni, którzy lubią jeść dużo mięsa, nie przepadają za warzywami, a do tego lubią sobie zjeść słodkie ciastka czy pączki, otwierają oczy ze zdziwienia, że to ma wpływ też na serce. Tłuszcz zapycha naczynia krwionośne. Ważna jest dieta bogata w warzywa, nabiał, sery, zdrowe tłuszcze, nasze, polskie oleje - rzepakowy czy lniany. Unikamy tłuszczy trans, oleju palmowego czy kokosowego. Czytaj też: 105. Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach rusza z nowym programem. Pacjent po zawale będzie mógł liczyć przez rok na specjalną opiekę

