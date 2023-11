Gorzowski szpital ma czas. Tymczasem pacjenci po zawale wciąż nie mogą korzystać z programu KOS-Zawał

Rzecz w tym, że całość zabiegów o przystąpienie do programu, wygląda tak, jakby procedura była pozorowana, albo podchodzono do niej w sposób mało poważny. Kilka tygodni temu pisaliśmy o tym, że gorzowska lecznica złożyła wniosek do lubuskiego NFZ, ale zawierał on bardzo poważne braki dotyczące czasu pracy ośrodka dziennego, posiadanego przez szpital sprzętu medycznego, a także personelu. Chodziło szczególnie o etaty fizjoterapeutów, techników radiologów oraz pielęgniarek ze specjalnością pielęgniarstwa internistycznego.

Chcieliśmy wejść w KOS- Zawał, a Narodowy Fundusz Zdrowia, z uwagi na to, że nie mamy zakontraktowanej umowy z kardiochirurgami spoza szpitala, odmawia nam wejścia do tego programu - powiedział w piątek Jerzy Ostrouch, prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie. - My złożyliśmy formalny wniosek, aby wejść w KOS Zawał, nigdy nie odmawialiśmy wejścia w ten program – dodał.

Jeśli władze szpitala w Gorzowie świadomie i celowo unikają przystąpienie do programu KOS- Zawał, który ratuje życie, to jest to nieodpowiedzialne igranie losem Lubuszan.

Obecnie, prezes Ostrouch, sprawę widzi jeszcze inaczej, niż było to relacjonowane we wrześniu.

Tyle tylko, że nie potwierdza tego NFZ, który zresztą przez cały czas gorąco gorzowski szpital namawia do przystąpienia do KOS-Zawał. Wniosek złożony w sierpniu został odrzucony, ponieważ zawierał kluczowe braki.

Mamy spór z NFZ o to, czy opieka całodobowa kardiochirurgów, którą mamy u nas w szpitalu, jest wystarczająca do tego, aby rozpatrzyć nasz wniosek pozytywnie. NFZ twierdzi, że powinniśmy mieć podpisaną umowę z kardiochirurgami , na przykład z Nowej Soli – powiedział w radio.

Pytana o szansę na to, aby pacjenci po zawale z terenu Gorzowa i okolic mogli w końcu korzystać z programu ratującego życie, poinformowała, że NFZ kilka dni temu ponownie opublikował zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w zakresie: kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego ( KOS-ZAWAŁ).

My niczego dobrego po oddziale NFZ w Zielonej Górze się nie spodziewamy(…). Pójdziemy do sądu i pokażemy nasze procedury - zapowiedział.

Każdy zgłaszany we wniosku (red.: o płatność za procedurę) przypadek jest inny, jest odrębnie analizowany i na tej podstawie rozliczany. Trudno wiec nam się odnieść do wniosków przekazanych do zachodniopomorskiego oddziału – skonstatowała.

*** Prezes Jerzy Ostrouchjest politykiem Platformy Obywatelskiej, co w żaden sposób nie dyskwalifikuje go jako menadżera. Jego działalność w kampanii wyborczej mogła i budziła emocje, jako bardzo zaangażowana, ale teraz najważniejsze jest jak najszybsze przystąpienie lecznicy do programu KOS-Zawał. Na krytyce NFZ, a także opieszałości szpitala w przystąpieniu do tego programu, nikt już nie zyska, ale stracić mogą pacjenci. Trzeba mieć nadzieję, że 17 listopada WSZW złoży do NFZ prawidłowy wniosek.