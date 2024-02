10-latek śmiertelnie potrącony w Wawrowie. Sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia. Jest już w rękach policji

Kierowca jechał z dużą prędkością

Tragedia miała miejsce w podgorzowskim Wawrowie, na wysokości kościoła. Dzieci szykowały się właśnie do wyjazdu do Zakopanego. W autokarze były pootwierane luki bagażowe, wszyscy pakowali swoje rzeczy.

Policjanci robią wszystko, by zatrzymać sprawcę wypadku

Sprawca zostawił ślady

Mieszkańcy chcą pomóc policji

Sprawca jest już w rękach policji

Ok. godz. 15, po kilkunastu godzinach intensywnych działań, policjanci zatrzymali kierowcę bmw. To 26-letni mieszkaniec Gorzowa, który nie powinien siadać za kierownicą. Mężczyzna ma czynny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Zaleziono przy nim narkotyki. Podejrzany wstępnie przyznał się do winy, oraz do zażycia w piątek, ok. godz. 14.00 substancji odurzających Mężczyźnie została pobrana krew do badań.