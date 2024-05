Liderzy Stali na piątkę, a Falubaz zespołem... no właśnie! Oto nasze noty po derbach

OSKAR FAJFER 5+1 (2, 1*, 0, 2) Ocena: 3 Pokonani rywale: Kvech, Sadurski (x2) Wykonał plan minimum na to spotkanie, czyli w swoim pierwszym starcie pokonał Jana Kvecha i nie dał się objechać młodzieżowcowi. Aktualna średnia biegopunktowa w PGE Ekstralidze: 1,471

OSKAR PALUCH 4 (3, 0, 1) Ocena: 3 Pokonani rywale: Hurysz, Sadurski, Prz. Pawlicki W powtórce biegu X wykonał kapitalną robotę, gdy walcząc z Kvechem, zrobił miejsce do ataku dla Thomsena. Aktualna średnia biegopunktowa w PGE Ekstralidze: 1,571

JAKUB STOJANOWSKI 1+1 (0, 0, 1*) Ocena: 3 Pokonani rywale: Sadurski Ocena jest wyższa niż zdobycz punktowa. 21-latek zasłużył sobie na to akcją w biegu XII. Wjeżdżając w ostatni łuk był minimalnie za Sadurskim, ale na mecie tuż przed rywalem. Kto wie, czy mentalnie to właśnie ta akcja nie natchnęła jego kolegów do piorunującej końcówki w niedzielnych derbach. Aktualna średnia biegopunktowa w PGE Ekstralidze: 1,000

Emocje miały być i były. Lubuskie derby do ostatniego wyścigu trzymały kibiców w napięciu. Ale końcówka meczu należała zdecydowanie do ebut.pl Stali Gorzów, która pokonała NovyHotelFalubaz Zielona…

JAN KVECH 5 (0, 3, 2, 0) Ocena: 4 Pokonani rywale: Vaculik, Miśkowiak, Paluch Bez wątpienia był to najlepszy występ Czecha w dotychczasowych tegorocznych spotkaniach Falubazu. Po raz pierwszy w karierze wygrał bowiem bieg w Ekstralidze. W gonitwie V wyprzedził po wyjeździe z pierwszego łuku Vaculika. Aktualna średnia biegopunktowa w PGE Ekstralidze: 1,071

PIOTR PAWLICKI 10 (3, 3, 3, 1, 0) Ocena: 4­+ Pokonani rywale: Fajfer, Thomsen, Woźniak, Fajfer, Vaculik, Miśkowiak W pierwszych trzech biegach był wprost nie do ugryzienia. Po trzecim zwycięstwie miał jednak cztery biegi przerwy, w pierwszym podejściu do gonitwy XIII zaliczył upadek i w końcówce spotkania był już zupełnie innym zawodnikiem, niż w jego pierwszej „połowie”. Aktualna średnia biegopunktowa w PGE Ekstralidze: 1,700

OSKAR HURYSZ 3 (2, 1, 0)

Ocena: 3

Pokonani rywale: Stojanowski, Paluch

Zrobił to, co do niego należało, bo pokonał obu zawodników formacji młodzieżowej Stali.

Aktualna średnia biegopunktowa w PGE Ekstralidze: 0,923

KRZYSZTOF SADURSKI 1+1 (1*, 0, 0)

Ocena: 2

Pokonani rywale: Stojanowski

Mecz zakończył z taką samą zdobyczą punktową co Stojanowski w Stali, z którym przegrał na ostatnich metrach biegu XII. To właśnie dlatego oceniamy go niżej niż juniora z Gorzowa.

Aktualna średnia biegopunktowa w PGE Ekstralidze: 1,167

