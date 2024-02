65 hektarów zostało skażonych – twierdzą biegli prokuratury w sprawie pożaru w Zielonej Górze Przylepie

Pożar w Przylepie. Substancje niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia

Biegły zakreślił teren 65 hektarów powierzchni objętej skażeniem. Wskazał, że m.in. w dolinie rzeki Gęśnik zdeponowano wśród osadów materiały rakotwórcze, toksyczne oraz niebezpieczne. Są to głównie materiały ropopochodne oraz metale ciężkie. Ponadto biegły wskazał w swojej opinii, że doszło do zanieczyszczenia wody, powietrza i ziemi. Że w wyniku eksplozji doszło do zanieczyszczenia powietrza, w wyniku czego do atmosfery dostało się bardzo dużo metali ciężkich, a także substancji rakotwórczych oraz niebezpiecznych. I te substancje należy liczyć w tonach. W ocenie biegłego narażanie na inhalacje takich substancji może powodować kumulację ich i doprowadzić do chorób nowotworowych.

Kolejne próbki pobrano w listopadzie z Gęśnika

Czekamy na opinię biegłego z zakresu pożarnictwa

Sąd pierwszej instancji uznał oskarżone osoby winnymi. Kary są wysokie, nawet do pięciu lat pozbawienia wolności oraz wielomilionowe nawiązki. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Do tej pory z Przylepu wywieziono ponad 910 ton materiałów niebezpiecznych. Utylizacja odbywa się w Ciepielówku i Koninie. Trudno powiedzieć, kiedy się zakończy. Trwa też proces zmniejszania zanieczyszczeń w Gęśniku.

Po konferencji prasowej prezydent Janusz Kubicki napisał na swoim profilu FB m.in." (rzeczniczka prokuratury - dop. red.) potwierdziła to, co mówimy od samego początku. Doszło do skażenia, dwóch zbiorników opadowych oraz cieku wodnego Gęśnik. W trakcie pożaru dostała się do nich woda popożarowa. Czyli chemia z magazynu zmieszana z chemią gaśniczą, która służyła do gaszenia pożaru. Jak sądzicie, czy to może być coś dobrego czy maksymalnie trującego, rakotwórczego itp. itd.? Wiadomo to była jedna TRUJĄCA chemia, jedna wielka trucizna. Powtórzę pisaliśmy i mówiliśmy o tym, że to dostało się do cieku wodnego, skaziło teren. Nie jest to nic nowego, nic, o czym nie informowaliśmy". I dodaje, że czeka na opinię biegłego pożarowego. Wtedy dowiemy się, jaka była przyczyna pożaru. Prezydent ma swoją teorię. Czy potwierdzi ją biegły? Przekonamy się, kiedy znane będą wyniki jego badań.