Aktywność Lubuszan w tej kwestii jest bezprecedensowa. Wybierają się na protest swoimi samochodami

Bezprawne przejęcie mediów przykryło tę sprawę.

Ten brak informacji jest istotny ze względu na to, co dzieje się w UE. Przecież nic nie zatrzymało planowanych zmian traktatowych czy paktu migracyjnego, co do którego Polacy wypowiedzieli się w referendum. Ta informacja, a właściwie jej brak, jest elementem prowadzenia polityki wewnętrznej. Dla niektórych lepiej, żeby ludzie nie wiedzieli co się dzieje, że rząd w sprawie paktu migracyjnego nie zgłaszał sprzeciwu – podkreśliła europoseł Rafalska.