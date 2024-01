Marek Poniedziałek: To chyba pierwsza tego typu sytuacja, gdy dziennikarz medium, w którym pracuje, wnosi o sprostowanie podanych tam treści

Sygnatariusze apelu podkreślali, że „Radio Zachód od siedemdziesięciu lat towarzyszy mieszkańcom województwa lubuskiego i postrzegane jest jako jedna z najważniejszych instytucji w regionie . Lubuszanie słuchają go, identyfikują się z nim i są z niego dumni. Dzięki swojej rozgłośni otrzymują zawsze aktualne i sprawdzone informacje, rozwijają wiedzę w zakresie m.in. historii, ekonomii, ochrony zdrowia, edukacji, uczestniczą w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych.”

Wznoszono okrzyki „Wolne media”, „Solidarność” i „Ruda wrona orła nie pokona”. „ W państwie demokratycznym nieakceptowalne jest twierdzenie, jakoby działanie niezgodne z przepisami mogło być koniecznym etapem na drodze do sanacji i usprawnienia jakiejkolwiek instytucji. Przemoc jest zawsze złem. ” – napisano w apelu Rady Programowej.

Dokument przyjęto większością głosów w czasie gdy przed siedzibą rozgłośni odbywał się protest. Zorganizowała go NSZZ Solidarność Regionu Zielonogórskiego. Kilkaset osób sprzeciwiało się zmianom w mediach publicznych wprowadzanych z pominięciem ustawy i prerogatyw prezydenta.

W apelu podkreślono kompetencje dziennikarzy, pracowników technicznych i administracyjnych. „Rada Programowa przestrzega, że podjęta bez merytorycznego i prawnego uzasadnienia decyzja o likwidacji „Radia Zachód” SA jest wstępem do zniszczenia jego dotychczasowego dorobku i drastycznego ograniczenia możliwości rozwoju. Każdy dzień utrzymywania wywołanego nieodpowiedzialnie chaosu to ogromne straty finansowe, które w krótkim czasie spowodują znaczące zubożenie oferty programowej i technologiczny zastój firmy.”

Pod apelem podpisało się 10 członków rady, a czterech wstrzymało się od głosu.

Apel ma merytoryczny i wyważony charakter – mówi w rozmowie z nami przewodnicząca rady, Bożena Ronowicz – dziwię się, że koledzy związani z rządzącą koalicją nie podnieśli ręki za – komentowała fakt.

Desygnowany do rady z ramienia Lewicy Artur Stojanowski, odpowiadał w internecie, że głosowanie zostało przeprowadzone w nieregulaminowy sposób, a on i pozostałe trzy osoby nie mieli wystarczająco dużo czasu, by się z nim zapoznać.