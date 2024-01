Komu to będzie służyć? Brak żeglugi śródlądowej to zyski dla gospodarki... niemieckiej

Polak, wbrew swoim wcześniejszym poglądom sprzed kilku lat, kiedy to była zwolenniczką pogłębiania rzeki i uczynienia z niej jednego z motorów lubuskiej gospodarki, planując wejście do polityki krajowej, nagle zmieniła front. Powodem tego miała być rzekomo katastrofa ekologiczna na Odrze w 2022 roku, którą jej partia mocno eksploatowała w przedwyborczej narracji.

W ślad za publicznymi wypowiedziami, szły również konkretne działania . Nie są one podejmowane wprost przez federalnych polityków, ale przez suto opłacanych ekologów . To właśnie oni, a także rząd landu Brandenburgia, złożyli do polskiego sądu skargę, domagając się wstrzymania prac regulacyjnych po polskiej stronie rzek i. W marcu 2023 roku Naczelny Sąd Administracyjny wziął stronę Niemców i przychylił się do ich wniosku.

To zablokowanie rozwoju żeglowności rzeki i wygaszenie rozbudowy terminala kontenerowego w Świnoujściu, bo to nie pomyśli naszego niemieckiego sąsiada. To jest zarazem test na polskość nowej większości – napisał na portalu X znany i ceniony analityk polityczny, Marcin Palade.

Przysłowiową „kropką nad i” była zmiana w Polsce rządu, który współtworzą partie jawnie lub w sposób zawoalowany reprezentujące interesy niemieckie. To otworzyło całkiem nowy etap w zablokowaniu inwestycji na Odrze. Przy czym, nie mówi się o blokowaniu czegokolwiek, ale stworzeniu parku narodowego. 30 grudnia 2023 wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski z Polski 2050 poinformował, że rozpoczął już prace prowadzące do utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.

Próby czasu nie wytrzymał również argument, że to właśnie przemysł odpowiadał za katastrofę ekologiczną na rzece w 2022 roku. Co ciekawe, dowodów na to dostarczyli dziennikarze z Niemiec. Sprawą zanieczyszczania rzeki zajął się portal brandenburskiego dziennika "Märkische Oderzeitung". W specjalnym śledztwie ujawnili, że tuż przed katastrofą w jednej z fabryk w Eisenhüttenstadt od dłuższego czasu miała miejsce poważna awaria. Ścieki z niej, o bardzo wysokiej temperaturze i dużym zasoleniu, wpuszczane były do Odry.

Mimo tego, to właśnie tamta katastrofa posłużyła politykom z Niemiec, ich adwokatom w polskiej polityce, a także różnej maści ekologom, do forsowania pomysłu utworzenia na Odrze parku narodowego. Miałby on rzekomo zapobiec podobnym wydarzeniom w przyszłości. Jedyne czemu zapobiegnie na pewno, to wykorzystanie rzeki do rozwoju polskiej żeglugi śródlądowej, a także wzmocnieniu potencjału portu kontenerowego w Świnoujściu.