Anna Mikołajczyk do wyborów będzie pełnić funkcję burmistrza w Krośnie Odrzańskim

Przypomnijmy, że 22 grudnia zeszłego roku wieloletni burmistrz Krosna Odrzańskiego, Marek Cebula został wojewodą lubuskim. Tym samym po 13 latach przestał sprawować funkcję burmistrza w Krośnie Odrzańskim.

To oznaczało, że do wyborów samorządowych trzeba powołać osobę, która będzie pełniła funkcję burmistrza w Krośnie Odrzańskim. Początkowo wiele wskazywało na to, że to stanowisko obejmie dotychczasowy wiceburmistrz krośnieński — Roman Siemiński. Tak się jednak nie stało.