Jak doszło do śmiertelnego wypadku w Osiecznicy pod Krosnem Odrzańskim? Sprawę bada prokuratura

Do tragicznego wypadku pod Krosnem Odrzańskim doszło we wtorek (2 stycznia) około godz. 18.30. Na drodze krajowej nr 29, w okolicach Osiecznicy, na wysokości stacji paliw. Kierująca samochodem osobowym marki Audi potrąciła 18-latkę.

Nastolatka trafiła do karetki, która transportowała ją do szpitala w Zielonej Górze. Ratownicy walczyli o jej życie, ale obrażenia młodej kobiety były zbyt poważne. 18-latka zmarła w drodze do szpitala.