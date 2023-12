Arena Gorzów już po pierwszym otwarciu. Tak wygląda w środku

- To jedna z istotniejszych chwil w mojej drugiej kadencji – mówił nam w poniedziałek 4 grudnia prezydent Jacek Wójcicki. W samo południe w Arenie Gorzów odbyło się uroczyste „otwarcie” nowej hali dla oficjeli, czyli m.in. parlamentarzystów i radnych. Wraz z prezydentem wstęgę przecinało kilkadziesiąt (!) osób.

Osób, które przecinały wstęgę na otwarcie Areny Gorzów, było kilkadziesiąt Jarosław Miłkowski

- To, co wyróżnia tę halę na tle innych to fakt, że ma dwa boiska pełnowymiarowe z parkietem z klonu kanadyjskiego, które umożliwiają równoczesne rozgrywanie wydarzeń sportowych. Ma też garaż podziemny, który może pomieścić kilka autobusów i z którego zawodnicy od razu mogą wejść do szatni. Do tego 180 mkw. ekranu zewnętrznego na zewnątrz – opowiadał Patryk Bober, kierownik kontraktu w firmie Budimex, która była głównym wykonawcą budowy hali.