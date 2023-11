Autobusem dojedziemy na basen, lodowisko i do Areny Gorzów. Jak często będzie jeździć?

Na tę wiadomość gorzowianie czekali od wielu lat! Już za ponad trzy tygodnie będzie można regularnie dojeżdżać do kompleksu basenów i lodowiska Słowianki, a także do Areny Gorzów, czyli nowej hali sportowo-widowiskowej.

Autobusy już od 8 grudnia

Hala ma zostać otwarta w sobotę 9 grudnia (imprezy na tę okoliczność będą także w niedzielę). Dzień wcześniej, czyli w piątek 8 grudnia, ma natomiast zostać uruchomiona linia autobusowa 109. Dzięki niej mieszkańcy Górczyna i Manhattanu (mieszka tu 35 tys. osób) oraz mieszkańcy rozrastającego się stale osiedla Europejskiego (6 tys. osób) zyskają w końcu dogodne bezpośrednie połączenie do Słowianki. No i od początku działalności hali będą mieli do niej dojazd.

Linia 109 w Gorzowie - jaka trasa?

Autobusy linii 109 będą wyruszać z okolic krańcówki przy ul. Fieldorfa-Nila na Manhattanie (zawracać będą na nowym rondzie Gdyńskim), a następnie pojadą ulicami: Szarych Szeregów, Komisji Edukacji Narodowej, pl. Jana Pawła II, Okulickiego, Górczyńską, al. ks. Andrzejewskiego i Roosevelta dojadą w okolice Słowianki. Następnie autobusy pojadą w kierunku ronda Słowiańskiego i ronda Szczecińskiego, na którym skręcą w prawo w ul. Myśliborską, by za chwilę, po pokonaniu ronda Europejskiego wjechać w osiedle Europejskie. W przeciwnym kierunku autobusy pojadą niemal tą samą trasą. Niemal – bo z ul. Londyńskiej od razu pojadą do ronda Szczecińskiego.

Jak często mają kursować autobusy? - Mają one jeździć co godzinę – mówi nam Fabian Rogala, zastępca dyrektora wydziału gospodarki komunalnej i transportu publicznego.

Od lata będzie też linia 111

Gdy 1 maja tego roku miasto wprowadzało nowe rozkłady autobusów, zmieniono – na razie „na papierze” - docelową trasę linii 111 łączącą Zawarcie z cmentarzem i Chwalęcicami. Zmiana ma wejść w życie po oddaniu do użytku ronda koło Słowianki, co ma nastąpić na przełomie maja i czerwca 2024. Linia 111 będzie wówczas skręcała z ul. Kosynierów Gdyńskich w Matejki, a następnie w ul. Fredry, ul. Słowiańską i z niej w ul. Żwirową. By dojechać do Słowianki i Areny Gorzów, trzeba będzie wysiąść na przystanku „Długosza”.