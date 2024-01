Arena Gorzów nie sprzyja stalowcom. Przegrali w niej drugi raz z rzędu – tym razem z Zagłębiem Sosnowiec

BUDIMEX STAL GORZÓW WLKP. – ZAGŁĘBIE HANDBALL TEAM SOSNOWIEC 23:26 (14:10)

Powtórka sprzed tygodnia

Od pierwszych akcji było widać, że w pojedynku z jednym z outsiderów rozgrywek gorzowianie nie trzymają sportowego poziomu, do jakiego przyzwyczaili swoich fanów. Nerwowe rozgrywanie piłki w ataku, niecelne rzuty, niemożność zablokowania często rzucających z drugiej linii sosnowiczan, wreszcie nie radzenie sobie z obrotowym gości Dawidem Piątkiem – to były główne grzechy żółto-niebieskich. Efekt od razu uwidocznił się na tablicy wyników – 3:1 w 5 i 5:3 w 7 min dla przyjezdnych.

Zapomnieli, jak się strzela

Dramat gospodarzy rozpoczął się w 41 min. Kolejne 11 minut przegrali 1:7, więc ich prowadzenie 18:14 zamieniło się… w dwubramkową przewagę sosnowiczan (21:19 w 52 min). Ostatni remis – 23:23 po trafieniu Lemaniaka – „wisiał” na świetlnej tablicy w 53 min. W końcówce drużyny zamieniły się rolami. To Zagłębie wyglądało na zespół z topu tabeli, a Budimex Stal na outsidera rozgrywek. Po kilku stratach piłki w ataku, dwóch pudłach nie atakowanego na szóstym metrze Dawida Pietrzkiewicza, wreszcie trzeciej żółtej i w efekcie czerwonej kartce dla Stupińskiego po faulu na Wojciechu Mrozku goście zostali wręcz zaproszeni do sięgnięcia po komplet punktów. Zrobili to z uśmiechem na ustach, bo ich strzelec wyborowy Jakub Szabat nie mylił się z rzutów karnych i drugiej linii. W ostatniej akcji meczu kropkę nad „i” postawił Jakub Kohrs, trafiając z własnej połowy do pustej „klaty” gorzowian.