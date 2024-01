Armagedon na linii kolejowej Kostrzyn- Krzyż trwa! Pasażerowie musieli iść z bagażami po torach, pociągi nie jeżdżą, są wielkie opóźnienia

- Już dawno powinni zlikwidować Polregio – mówią nam Lubuszanie o kolei. Sprawą spóźniających się i niewyjeżdżających pociągów zainteresowali już nawet Rzecznika Praw Obywatelskich. Problemy mają także pociągi pośpieszne.

- W poniedziałek córka nie była w szkole, bo pociągi nie jeździły. We wtorek pojechała z opóźnieniem, ale trzeba było ją odebrać z Gorzowa, bo szynobusów znów nie było. W środę znów przez Polregio spóźniła się do szkoły, dzisiaj było to samo – mówił nam w czwartkowe przedpołudnie Remigiusz Napierała z Kostrzyna nad Odrą. Jego córka jest uczennicą II klasy jednego z gorzowskich techników. I już od wielu miesięcy ma problemy z dojazdem do szkoły. – Od początku stycznia łącznie była w niej pięć dni. Doszło do tego, że wstaje o 5.00, bo liczy, że któryś z wcześniejszych pociągów odjedzie. Ale i one często nie wyruszają – dodaje kostrzynianin.

Pociągi na linii Kostrzyn – Gorzów – Krzyż bardzo często nie tylko się spóźniają, ale w ogóle nie odjeżdżają. Pan Remigiusz już jesienią zeszłego roku miał tego dość i sprawą zainteresował Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kilka dni temu pełnomocnik terenowy Rzecznika wystosował pismo do marszałka lubuskiego Marcina Jabłońskiego o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Kostrzynianin kilka razy pisał też w sprawie kolei do urzędu marszałkowskiego, ale w odpowiedzi czytał, że ma swoje pytania kierować do Polregio.

– To województwo trzeba zlikwidować, skoro sobie nie radzi choćby z koleją. Ono jest dla polityków, a nie dla mieszkańców – mówi pan Remigiusz.

Z bagażami po torach

Kłopoty mają nie tylko pasażerowie pociągów regionalnych, ale także pośpiesznych. We wtorek 16 stycznia Mirosław, kolejny nasz Czytelnik z Kostrzyna, wracał koleją z Grudziądza do domu (nie chce podawać nazwiska publicznie). Z województwa kujawsko-pomorskiego bez problemu (jeśli nie liczyć przesiadek) dojechał do Krzyża, gdzie zaczęły się problemy. Pociągu o 17.01 bowiem nie było…

- Pociągi w stronę Kostrzyna były odwołane. Nie było też komunikacji zastępczej. Wraz z innymi pasażerami wsiadłem więc do późniejszego „Zamoyskiego”, pociągu InterCity. Liczyłem, że nim dojadę do domu. Ale i to się nie udało. Kilkaset metrów przed stacją Gorzów Wielkopolski Wschodni pociąg stanął, bo zasypało zwrotnicę – zaczyna opowieść pan Mirosław. - Tak jak inni pasażerowie, wysiadłem z wagonu i musieliśmy zasuwać po torach, po wałach w stronę stacji, a później dostać się jeszcze na dworzec. Na dworcu okazało się, że odwołane zostały pociągi w każdą stronę, i w stronę Krzyża, i Kostrzyna, i Skwierzyny oraz Zielonej Góry. Po jakiejś godzinie stania na dworcu wszedł tam mężczyzna, który krzyknął: „Kto chce do Kostrzyna, może wsiadać do autobusu”. Tak wygląda zastępcza komunikacja autobusowa. Części pasażerów już nie było. Dzwonili do znajomych, aby ich zabrali. I to ma być kolej w Lubuskiem? To jest raczej żenada. Już dawno powinni zlikwidować Polregio – kończy kostrzynianin.

Pojazdów nie starcza do obsługi

Problemy z kursowaniem pociągów w Lubuskiem, a szczególnie w północnej części regionu są już od paru lat, a od ponad roku są już bardzo dolegliwe (wcześniej z powodu remontu odcinka Zielona Góra – Zbąszynek nie były aż tak widoczne). Wynikają one z niewystarczającej liczby taboru kolejowego. Choć pojazdów jest więcej niż potrzeba do realizacji połączeń, to ulegają one awariom lub są na przeglądach.

Do zrealizowania wszystkich połączeń w regionie potrzeba 16, pojazdów. W Lubuskiem jest ich ponad dwadzieścia. Średnio wyłączonych z użytkowania jest… 15. W efekcie w ciągu dnia w województwie odwoływanych bywa nawet ponad sześćdziesiąt połączeń.

Wideo: Pociągi z Gorzowa do Pszczewa

Przybędzie pięć szynobusów

Sytuacja ma szansę poprawić się dopiero za kilka miesięcy. Polregio kupiło bowiem od Zachodniopomorskiego trzy kilkunastoletnie szynobusy (od niebiesko-białych barw zwane smerfami). Z kolei Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze kupił dwa protoptypowe Plusy. Kiedy te pojazdy wyjadą na tory?

- Zakupione trzy szynobusy powinny zacząć wozić pasażerów wiosną. Aktualnie przechodzą one przeglądy – mówią w lubuskim Polregio. A co z nowym taborem zakupionym za prawie 74 mln zł?

- Obecnie pojazdy przechodzą fazę przygotowań niezbędnych do dopuszczenia ich do ruchu pasażerskiego. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych formalności Plusy pojawią się na torach województwa lubuskiego – mówi Paweł Kozłowski, rzecznik prasowy zarządu województwa lubuskiego. Czytaj również:

Będą dwa nowe szynobusy na północ Lubuskiego. Na tory wyjadą przed wiosną

