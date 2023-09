Co z planem naprawczym na kolei w Lubuskiem? W środę pociąg spóźnił się...116 minut!

Środa 6 września to trzeci dzień nowego roku szkolnego. To też trzeci dzień, w którym uczniowie nie mają jak na czas dojechać na lekcje, a starsi do pracy.

To już są robione żarty z ludzi. Nikomu jednak nie jest do śmiechu. Gorzów to miasto wojewódzkie, a tu takie cyrki. Miałam dziś pojechać z Gorzowa do Kostrzyna o 9.33, ale pociąg do tej pory nie przyjechał – mówiła nam w środę po 11.00 Czytelniczka Agnieszka.

Jak sprawdziliśmy, połączenie, którym chciała pojechać, zostało odwołane i wprowadzona została zastępcza komunikacja autobusowa.