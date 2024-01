Autistica NSP to gorzowski zespół fenomen. Tworzy go młodzież z autyzmem

O tym zespole niedługo może być głośno nie tylko w całym Gorzowie! W niepublicznej szkole specjalnej powstał zespół Autistica NSP złożony z uczniów ze spektrum autyzmu.

Adam gra na basie, Erwin na perkusji, Krzysztof na dzwonkach, a Adrian na klawiszach. Do tego jest jeszcze raper Filip, a cała piątka to nastolatkowie ze spektrum autyzmu. Wszyscy są uczniami Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, którą przy ul. Małyszyńskiej prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem. Niebawem może być o nich głośno. I to nie tylko w całym Gorzowie! Dlaczego?

Autyzm to zaburzenie w rozwoju, które może charakteryzować się np. nadwrażliwością na dźwięki, trudnością w komunikacji i w relacjach społecznych. A Adam, Erwin, Krzysztof, Adrian i Filip, jakby na przekór temu wszystkiemu, od ponad pół roku tworzą zespół - Autistica NSP.

Od gościa do nauczyciela

Cała ich przygoda z muzyką zaczęła się od tego, że w kwietniu zeszłego roku do szkoły z odwiedzinami przyszedł pan Bartosz. Grający od wielu lat w różnych amatorskich kapelach gorzowianin opowiadał uczniom o zawodzie muzyka, pokazywał instrumenty…

- I tak się to Bartoszowi spodobało, że udało się go zatrudnić – mówi nam pan Sławek, jeden z nauczycieli w szkole, który w zespole gra na gitarze basowej.

Dziś pan Bartosz jest formalnie asystentem nauczyciela. Szkoła zakupiła instrumenty, sprzęt, a nawet zrobiła studio nagrań. A gorzowianin też, tak jak pan Sławek, gra ze swoimi uczniami w zespole, pisze utwory i śpiewa.

Nie znają nut, grają ze słuchu

Gdy uczniowie z Małyszyńskiej zaczęli spotykać się na zajęciach z panem Bartoszem, szybko okazało się, że potrafią muzykować. I to nie mając wcześniej kontaktu z instrumentami. To fenomen!

- Przed grą w zespole nie miałem nigdy gitary w dłoni – przyznaje Adam, basista.

A Erwin, perkusista, by grać na elektronicznym zestawie perkusyjnym, ćwiczy w domu: - Mam pałki do ćwiczenia gry na poduszkach - mówi chłopak.

Ogromy talent ma też Adrian, klawiszowiec.

- Pokazuję mu coś do zagrania, a on, nie znając nut, szuka dźwięków po klawiszach i już po trzech minutach potrafi to zagrać. Ma super słuch, który praktycznie się nie zdarza – mówi pan Bartosz. [zdjecie]87649103[/zdjecie]

Pierwszy występ już za nimi

Efekty grania pojawiły się na wielu płaszczyznach.

- Perkusista Erwin zaczął się uśmiechać. Basista Adam odkrył, że na świecie nie istnieje tylko Xbox i nauczył się grać na gitarze – mówi pan Sławek.

– Oprócz tego część uczniów, która nie gra w zespole, poradziła sobie z tym, że są głośne dźwięki i nawet czeka na próby – dodaje pan Bartosz. A zespół ma próby w ramach zajęć kreatywnych.

Zagrają nie tylko w placówkach?

W ostatni weekend zespół Autistica NSP dał pierwszy publiczny występ dla kilkunastu osób. Był to swoisty test tego, jak uczniowie ze spektrum autyzmu poradzą sobie z presją gry przy widowni. Test wypadł pomyślnie, więc w szkole już snują plany na występy.

- Chcemy zagrać w domu dziecka, hospicjum, szpitalu – wylicza pan Bartosz.

Są też pomysły, by zespół wystąpił w innych placówkach dla młodzieży z autyzmem.

- Chcemy pokazać, że osoby ze spektrum autyzmu też coś potrafią – dodaje pan Sławek.

Kto wie, czy Autistica NSP nie zagra też na ogólnodostępnej scenie…

Gdy w trakcie pierwszego koncertu zespół porywał widzów swoim rapem, jedna z widzek mówiła naszemu reporterowi: - Oni powinni dać koncert w MagnetOffOnie. Czytaj również:

