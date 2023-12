W Zielonej Górze uczniowie pokazali interpretacje utworów Fredry, a teatr z Żagania fragment "Zemsty"

Lidia Wolanowska zagrała Podstolinę.

– Byłam pełna obaw, czy sobie poradzę z graniem wierszem, bo do tej pory nie miałam z tym styczności. Ale okazało się, że bardzo mi się to spodobało i bardzo to polubiłam. Ponieważ ten rym jakby podpowiadał, jaka jest następna kwestia albo na przykład kwestia – przyznaje aktorka.