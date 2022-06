Awantura na marszu LGBT. Aktywiści pokłócili się o politykę

Osią sporu jest konflikt między Platformą Obywatelską i Lewicą, a środowiskiem prezydenta Janusza Kubickiego oraz miejskich radnych Klubu Zielona Razem. Wśród tych ostatnich wielu również bliskie są sprawy LGBT, a to nie podoba się sympatykom drugiego obozu samorządowej władzy. Ci przenoszą polityczny konflikt na wydarzenie, które patronatem objęli tak marszałek Elżbieta Anna Polak, jak i prezydent Janusz Kubicki.

W sobotę do zgromadzonych przemawiał prezydencki radny Filip Czeszyk (Klubu Zielona Razem). Przypomniał, że to on zakładał Instytut Równości, który był organizatorem przemarszu. – Kacper (Kubiak, obecny prezes IR), biegałeś z nami do prezydenta Zielonej Góry kiedy organizowaliśmy pierwszy marsz przy jego wsparciu i to jego wsparcie jest ciągłe i niezmienne. Chciałbym, żeby to wybrzmiało – mówił **Czeszyk, który w dalszej wypowiedzi wytykał politykom, że nie dość aktywnie wspierają środowisko LGBT

Usłyszeliśmy dużo gładkich słów, równość, wolność i takie tam

**. To są poważne rzeczy. Nie mówię, że to jest nieistotne, natomiast nie słyszałem nic o ustawie, o równości małżeńskiej, która już była procedowana w sejmie i została uwalona – grzmiał do mikrofonu – Jak do tej pory, obojętnie, która partia nie rządziła w Polsce, żadna dla naszej społeczności, nie zrobiła nic – oskarżał.

W czasie kiedy przemawiał Czeszyk, polityków na placu już nie było. Opuścili zgromadzenie. Wcześniej maszerowali posłanka Anita Kucharska – Dziedzic (Nowa Lewica), Katarzyna Osos (Platforma Obywatelska), senator Wadim Tyszkiewicz i wicemarszałek Tadeusz Jędrzejczak. O tym ostatnim zrobiło się głośno po tym jak ujawniliśmy zapis partyjnego czatu, w którym lewicowy polityk określał bliską środowisku LGBT Wiosnę, mianem „różowych czubów”. W politycznych kuluarach wiele mówi się o konflikcie między członkami SLD, a ugrupowaniu Roberta Biedronia.