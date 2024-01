Radny Filip Gryko do radnych Platformy Obywatelskiej: "Bolała was zawsze ta obwodnica"

Chodzi o przywrócenie do strategii województwa budowy zachodniej obwodnicy miasta oraz przedłużenia obwodnicy południowej, czyli elementy, które w tajemniczy sposób zniknęły z dokumentu.

O zagrożeniu budowy obwodnicy zachodniej w pełnej jej ciągłości, czyli do Sulechowa mówi się od kilku tygodni. Mimo że jest gotowy montaż finansowy inwestycji to nie jest pewne czy pieniądze z puli rządowej na tę inwestycję zostaną zapewnione.

Miasto dostało na razie zapewnienie o finansowaniu pierwszego etapu trasy, biegnącej z Przylepu do ronda, które zostanie zbudowane na trasie północnej nieopodal ronda wyjazdowego na Krosno Odrzańskie. W drugim etapie obwodnica ma biec do mostu w Pomorsku, a następnie z Pomorska do Sulechowa do trasy S3, gdzie finalnie ma powstać kolejny zjazd Sulechów-Północ.

Apel radnych w sprawie strategii rozwoju woj. Lubuskiego przedstawił radny Filip Gryko.