Protest w obronie wolnych mediów. W tle zwolnienia w Radiu Zachód. Likwidator trzyma się mocno... swojego zdania

Zdaniem Adama Jakucia, redaktora Gazety Współczesnej, jedyną siłą która jest w stanie zatrzymać dewastację państwa, są obywatele.

Nie zdziwię się jeśli te protesty będą się w całej Polsce nasilały. Powinno się te problemy rozwiązywać przy stole, w Sejmie, ale wygląda na to, że obecnej władzy wcale na tym nie zależy - mówił w TV Republika Jakuć. - Nie można w ten sposób traktować ludzi, że przychodzi sobie jakiś likwidator i człowieka traktuje jak pionka, jak numerek na kartce papieru. Przecież to są ludzie, którzy mają swoje rodziny, swoje zobowiązania życiowe, zawodowe. Z dnia na dzień wyrzucić kogoś na bruk, to mi się kojarzy z bolszewikami. Tak to dzisiaj wygląda, jakby banda bolszewików weszła do państwa polskiego i traktowała wszystkich jak bandytów. Oni wchodzą do instytucji państwowych i robią co chcą. Jestem tym zdruzgotany.