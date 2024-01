„Spotkanie Wolnych Polaków” w Zielonej Górze zgromadziło kilkaset osób

Kilkaset osób uczestniczyło w niedzielnym „Spotkaniu Wolnych Polaków” w Zielonej Górze. Rozmawiano o odbieraniu wolności i anarchii, którą wprowadza aktualny rząd.

Na spotkaniu pojawiło się sporo zielonogórzan, ale również osób spoza Winnego Grodu. Najwięcej emocji towarzyszyło dyskusji na temat bezprawia wprowadzanego przez tak zwaną „Koalicję 13 grudnia”.

Władza nie cofnie się przed niczym

- To, co się dzieje budzi nie tylko nasze obawy, ale przede wszystkim obywateli, którzy spotykają się z nami – mówiła europosłanka Elżbieta Rafalska. – Ta władza nie cofnie się przed niczym. Wszyscy obserwowaliśmy co robili, gdy ścigali Mariusza Kamińskiego i Maćka Wąsika, czyli osoby, które bezwzględnie zwalczyły korupcję w kraju. Niestety, stykamy się dziś z działaniami bezprawnymi. Z niszczeniem państwa, brakiem szacunku dla prawa i obywateli. Nie wiemy czy nie dojdzie kolejnych bezprawnych aresztowań. Dla nich nie liczyło się ani ułaskawienie dokonane przez prezydenta, ani wyrok Sądu Najwyższego. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja dla Państwa Polskiego – podkreślała Rafalska.

Poseł Marek Ast, lider lubuskich struktur PiS wskazywał, że nowy rząd zupełnie zerwał z tak zwaną ciągłością władzy i mimo krótkiego stażu ma już na koncie kilka poważnych wpadek.

Marek Ast o rządach siły

- Proszę spojrzeć co robią ci ludzie. Chcą likwidować CPK, nie chcą budować portu kontenerowego, nie mówiąc już o regulacji Odry – podkreślał Ast. – W kraju wprowadzane są rządy siły. Panuje anarchia. Sądy za chwilę będą miały problem z orzekaniem, bo poprzez nielegalne działania ministra Bodnara prokuratorzy będą mieli problemy ze swoją pracą – podkreślał Ast, który wskazywał, że szczególnie likwidacja CPK może wywołać potężne konsekwencje dla państwa polskiego. - Bo Centralny Port Komunikacyjny to inwestycja, która wprowadzi nasz kraj na wyższy poziom. To oczywiście nie podoba się Niemcom, którzy odgrywają role hegemona w Europie i chcą aby tak pozostało. Ale my wcale nie musimy się na to godzić i oglądać się na niemieckie interesy. .

Przygotowania do wyborów samorządowych

Sporo uwagi poświęcono też jesiennym wyborom oraz przygotowaniom do wiosennych wyborów samorządowych. – Nie udało nam się wygrać tych wyborów na tyle, aby rządzić i to jest fakt – podkreślał Ast.

– Wiele czynników złożyło się na to, co się wydarzyło. Teraz nie może być tak, że po prostu się zbieramy, pogadamy sobie i się rozejdziemy. Musimy rozmawiać z ludźmi, musimy przekonywać i przede wszystkim opowiadać o tym co się dzieje w kraju.

Rozmawiali o mediach

Wiele uwagi poświęcono też sprawie mediów. Podkreślano, że obecna władza pacyfikuje media publiczne po prostu niszcząc to, co było dotąd. – Nie ma już medium publicznego, które by realizowało misję. Które pokazuje programy kulturalne. Cała siła tego rządu skierowana jest na przejęcie pasma informacyjnego i stworzenie medium które będzie indoktrynować Polaków – podkreślała Rafalska.

