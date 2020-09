Bachus jest z nami już 10 lat! Pomnik odsłonięto podczas Winobrania 2010. Ależ to była feta! Niezwykłe zdjęcia sprzed dekady!

Odsłonięcie pomnika nastąpiło 2 września 2010 roku podczas Winobrania. To była wielka feta! Od tamtej pory Bachus towarzyszy zielonogórzanom we wszystkich ważnych wydarzeniach. Turyści chętnie robią sobie z nim zdjęcia. Rzeźba żyje razem z mieszkańcami i wydarzeniami, które rozgrywają się w Zielonej Górze. W ciągu tych dziesięciu lat pomnik stał się miejscem kultowym. Siedzący na cokole bóg wina miał na sobie m.in. maseczki, szaliki Falubazu i Stelmetu, rozmatie flagi. Kiedy pada hasło "spotykamy się przy Bachusie" wszyscy wiedzą, o jakie miejsce chodzi.

Obok Bachusa nie sposób przejść obojętnie. On naprawdę obserwuje wszystko, co dzieje się wokół, ukradkiem uśmiechając się po nosem. Pamiętacie, jak to było dziesięć lat temu? Zobaczcie nasze zdjęcia: