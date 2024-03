„Jesteś naszą legendą". Co wiecie o Andrzeju Huszczy, ikonie Falubazu Zielona Góra? „Dziękuję za to, że tak mocno mi kibicowaliście"

Początki legendy

Miłość do żony

Piękna kariera obfitowała w ogromną ilość nagród

Pechowe turnieje indywidualne i ten Złoty Kask

- Dzień finału mistrzostw Polski zapamiętam do końca życia. Rano po raz drugi zostałem ojcem, a po południu zdobyłem złoto – mówił Huszcza.

Może to zabrzmieć niewiarygodnie, ale jest coś, czego Andrzej Huszcza w polskim żużlu nie zdobył. Nie ma w kolekcji Złotego Kasku, choć wielokrotnie był bliski wygrania tego prestiżowego trofeum - pięć razy stawał na podium tej imprezy. Kilka lat temu kibice Falubazu zrobili mistrzowi niespodziankę, wręczyli mu specjalnie przygotowany, pomalowany na złoty kolor kask. – Skoro Andrzej nigdy go nie zdobył, to my mu go wręczymy – mówili fani.