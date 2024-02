Na sesji rady miasta o ekologii i ścieżkach rowerowych

Koncepcję powiększenia ogrodu przedstawili Radosław Skrobania, kierownik Ogrodu Botanicznego, oraz profesor Leszek Jerzak z Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ta informacja ucieszy z pewnością zielonogórzan i wszystkich, którzy odwiedzają ogród w Zielonej Górze.

Miasto Zielona Góra zawarło również porozumienie z gminą Zabór w sprawie budowy ścieżki, która połączy oba samorządy. Kierunek gminy Zabór jest dziś najchętniej odwiedzanym przez zielonogórskich amatorów dwóch kółek. - Myślę, że kwestie ścieżek mieszkańcy wskazują swoimi nogami i rowerami. - mówił prezydent Janusz Kubicki. - Mieszkańcy sami wskazują, abyśmy łączyli całe systemy ścieżek rowerowych. 23 marca chcemy wspólnie z Nową Solą otworzyć kolejną ścieżkę. Przy obwodnicy zachodniej też będziemy budować ścieżkę. I mam nadzieję, że wszędzie dojedziemy tymi ścieżkami w całym regionie lubuskim.

Zdaniem radnego Roberta Górskiego to, że nie ma wszędzie ścieżek to wina również urzędu marszałkowskiego. - Na strefie gospodarczej w Kisielinie pracuje kilka tysięcy osób, a część chciałaby dojeżdżać do pracy rowerem. Niestety jest to niemożliwe. I dziś nawet nie mamy możliwości naprawienia błędów urzędników urzędu marszałkowskiego, którzy są za to odpowiedzialni. Przypomnę, że gdy my budowaliśmy łącznik z Osiedla Pomorskiego z trasą S3, to najpierw powstała droga dla samochodów, a potem droga dla rowerów, na którą zostawiliśmy miejsce. Nie trzeba było budować nowego wiaduktu w tym miejscu. Niestety, wiele inwestycji zarządu dróg wojewódzkich to jest porażka. Drogę na strefę do Kisielina zapomniano zorganizować – podkreślał Górski.