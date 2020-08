PROGRAM WINOBRANIA 2020. Koncerty, pokazy, imprezy, spotkania. Sprawdź, co będzie się działo na Dniach Zielonej Góry 2020 [5-13 września]

Program Winobrania 2020 jak co roku obfituje w moc atrakcji. Dni Zielonej Góry 2020 będą jednak nieco inne, niż w latach poprzednich. Wszystko z powodu epidemii koronawirusa. Organizatorzy Winobrania 2020 zadbali jednak o to, aby program imprezy zadowolił każdego, kto zechce pojawić się na Winobraniu. Jest masa koncertów, wystaw, konkursów, zawodów sportowych i innych ciekawych wydarzeń. Sprawdź szczegółowy program Winobrania 2020. Każdy znajdzie coś dla siebie!

Winobranie 2020, czyli inaczej Dni Zielonej Góry, odbędzie się w dniach 5-13 września 2020 r.

Znamy już dokładny program Winobrania 2020. Sprawdź, jakie atrakcje przygotowali dla uczestników organizatorzy.

Winobranie 2020 będzie inne od tych, do których przywykliśmy z ostatnich latach. Wszystko z powodu epidemii koronawirusa. Imprezy, koncerty i inne wydarzenia będą się odbywały w reżimie sanitarnym Winobranie 2020 w reżimie stanitarnym Od 5 do 13 września będziemy wspólnie świętować Dni Zielonej Góry. Będą to wyjątkowe obchody, w szczególnym reżimie sanitarnym i to właśnie o tym musimy pamiętać przede wszystkim. Ze względu na to zmienił się również program oraz miejsca wydarzeń, do których przyzwyczailiśmy się w ostatnich latach. Jesteśmy jednak przekonani, że nowa formuła Winobrania przypadnie do gustu mieszkańcom, a część „nowości” pozostanie z nami na kolejne edycje.

Winobranie 2020 i Miasteczko Winiarskie Najważniejszym punktem świętowania, będzie jak co roku Miasteczko Winiarskie. Będzie to miejsce przeznaczone do degustacji, rozmów o winie, spotkań z winiarzami. Aby umilić gościom wizyty w okolicach ratusza, przygotowaliśmy otwarty dla wszystkich degustujących „(nie)winny Ogródek”, w którym codziennie w godzinach 16-20 usłyszymy muzykę od zielonogórskich DJ-ów. Program Winobrania 2020 - sobota, 5 września KOŚCIÓŁ PATRONALNY P.W. ŚW. URBANA I (ul. Braniborska 17) godz. 19.00 Uroczysta Msza Święta w intencji władz i mieszkańców Miasta WINOBRANIOWY KONCERT SYMFONICZNY (Plac przed Filharmonią) godz. 19.00 „Kolorowa symfonika” winobraniowy koncert symfoniczny w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zielonogórskiej, dyrygent Czesław Grabowski, w programie: muzyka symfoniczna, popularna, rozrywkowa i filmowa SCENA WINOBRANIOWA (Plac Teatralny)

Dzień pierwszy

godz. 21.00**Pedro Calderón de la Barca** „Księżniczka na opak wywrócona” reż. Robert Kuraś, Uroczyste rozpoczęcie Dni Zielonej Góry - Przekazanie przez Prezydenta kluczy do bram miasta Bachusowi Prezentujemy program Winobrania 2020. Sprawdź, jakie atrakcje przygotowano z okazji Dni Zielonej Góry 2020. Koncerty, występy, imprezy - będzie się działo! Mariusz Kapała / archiwum MIASTECZKO WINIARSKIE (Stary Rynek przy Ratuszu)

od godz. 10.00 Prezentacje winnic: „Bachusowe Pole” (Wilkanów), „Cantina” (Mozów k. Sulechowa), „Folwark Pszczew” (Pszczew), „Equus” (Zabór), „Gostchorze” (Krosno Odrzańskie), „Hiki” (Bycz k. Bytomia Odrzańskiego), „Ingrid” (Łaz), „Jakubów” (Jakubów), „Julia” (Stary Kisielin-Zielona Góra) „Katarzyna” (Grodzisk Wlkp.), „Kinga” (Stara Wieś k. Nowej Soli), „Krucza” (Buchałów), „Łukasz” (Wityń), „Marcus” (Sterków k. Nowogrodu Bobrzańskiego), „Miłosz” (Łaz), „Mozów” (Mozów k. Sulechowa), „Na Leśnej Polanie” (Proczki k. Zaboru), „Od Nowa” (Krosno Odrzańskie), „Pasieka Dziki Miód” (Dargomyśl), „Pod Lubuskim Słońcem” (Łaski k. Przełaz), „Pod Wieżą” (Trzebule), „Saganum” (Żagań), „Saint Vincent” (Borów Wielki), „Senator” (Niedoradz), „Stara Winna Góra” (Górzykowo), „Świętej Jadwigi” (Świdnica), „Trojan” (Zabór), „U Romana” (Łężyca-Zielona Góra), „Vae Soli” (Łaz), „W Ogrodzie” (Górzykowo), „Żelazny” (Łaz) oraz Restauracja Palmiarnia

od godz. 10.00 „(Nie) Winny Ogródek”

godz. 16.00 - 20.00 „WinoGranie” DJ’s Set Tanlife

XI FESTIWAL KULTURY WINIARSKIEJ (odjazd WinoBusów parking dla autokarów - zatoczka przy Filharmonii Zielonogórskiej) bilety w przedsprzedaży w cenie 45 zł do nabycia: online www. lubuskielove.pl; od 5 do 13 września w Biurze Podróży MEGA TOURS ul Żeromskiego 8,

deptak w godzinach 10.00-17.00;, w dniu wyjazdu w cenie 50 zł sprzedaż w punkcie ODJAZDU WinoBusów: parking dla autokarów - zatoczka przy Filharmonii Zielonogórskiej w godzinach 1030 - 1700. Rozkład: Winnica „Hiki” w Byczowie k. Bytomia Odrzańskiego - WinoBus nr 1: odjazd godz. 11.00, powrót ok. godz. 1.345

Winnica „Łukasz” w Wityniu k. Świebodzina - WinoBus nr 2: odjazd godz. 11.00, powrót ok. godz. 13.45

Winnica „Saganum” w Żaganiu- WinoBus nr 3: odjazd godz. 11.00, powrót ok. godz. 13.45

Winnica „Cantina” w Mozowie - WinoBus nr 1: odjazd godz. 14.00, powrót ok. godz. 16.30

Winnica „Ingrid” w Łazie - WinoBus nr 2: odjazd godz. 14.00, powrót ok. godz. 16.30

Winnica „Miłosz” w Zaborze - WinoBus nr 3: odjazd godz. 14.00, powrót ok. godz. 16.30

Winnica „Żelazny” w Łazie - WinoBus nr 1: odjazd godz. 16.30, powrót ok. godz. 19.00

Winnica „Pod Wieżą” w Trzebule - WinoBus nr 2: odjazd godz. 16.30, powrót ok. godz. 19.00

Winnica „Saganum” w Żaganiu - WinoBus nr 3: odjazd godz. 16.30, powrót ok. godz. 19.30

WinoBusy w rygorze sanitarnym * * W cenie biletu jest: przejazd autokarem, opieka przewodnika na trasie do winnicy, spotkanie z winiarzem - spacer po winnicy, zapoznanie z historią winnicy i jej specjalnościami. Uwaga! Program wycieczki przewiduje kilkugodzinny pobyt na świeżym powietrzu. Prosimy założyć praktyczne przewiewne ubranie (przyda się sweter lub polarek na wieczór:) i wygodne buty. SEMINARIA WINIARSKIE I DEGUSTACJE

godz. 16.00 - 21.00 „Zwiedzanie zabytkowej piwnicy winiarskiej” w ofercie wina z Winnicy Miłosz Piwnica winiarska, ul. Wodna 32 (organizator: Winnica „Miłosz”, www.winnicamilosz.pl)

godz. 17.00 „Pandemiczny spacer od kaplicy do piwnicy. Pięć pandemicznych win w krajobrazie Rodelandu”

obowiązują bilety w cenie 60 zł do nabycia poprzez stronę winnicamilosz.pl Piwnica winiarska ul. Wodna 32 (organizator: Fundacja Tłocznia i Winnica „Miłosz”, www.winnicamilosz.pl)

LUNAPARK od godz. 10.00 (Parking przy Centrum Biznesu, Plac Bohaterów)

JARMARK WINOBRANIOWY od godz. 10.00 (Deptak)

WINOBRANIOWE BREAKOWISKO (podwórko przy ul. Żeromskiego 21)

godz. 17.00 - 22.00 Strefa animacji dla dzieci „Kraina Eksperymentów” (godz. 1700 - 1900), Show z elementami Breaking'u (Break Dance), Beat Box i Freestyle ze specjalnym udziałem Zgasa (godz. 1900 - 2200) 4 KĄTY W WIGWAMIE gry i zabawy z Teatrem 4 Kąty (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Botaniczna 50a, wstęp wolny, organizator: Teatr 4 Kąty)

godz. 11.00 - 13.00 „Mów mi wodzu! - budujemy wioskę indiańską” HOLI - ŚWIĘTO KOLORÓW (Parking przy Centrum Przyrodniczym, ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego)

godz. 15.00 - 18.00 Holi - Święto Kolorów - baw się i tańcz przy muzyce najlepszych DJów

IMPREZY SPORTOWE

godz. 8.30 Mistrzostwa Polski Juniorów i Seniorów w Pięcioboju Nowoczesnym Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie-Zielonej Górze, ul. Olimpijska 20 (organizator: Zielonogórski Klub Sportowy, www.zks.pl)

godz. 8.30 Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w dwuboju nowoczesnym Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie-Zielonej Górze, ul. Olimpijska 20 (organizator: Zielonogórski Klub Sportowy, www.zks.pl)

godz. 9.00 Lubuskie strzelanie z broni czarno prochowej o Puchar Bachusa Strzelnica Spectrum w Ciborzu (organizator: Klub Strzelecko-Kolekcjonerski Spectrum, www.strzelnica-spectrum.pl)

godz. 9.00 II Turniej Winobraniowy w tenisie Bajkowe Korty, ul. Kąpielowa 11 (organizator: Związek Tenisa Województwa Lubuskiego, www.ztwl.pl)

godz. 9.00 Turniej piłki nożnej dla dzieci w ramach Wielkopolsko Lubuskiej Ligi Piłkarskiej Boisko Orlik, ul. Botaniczna 50 (organizator: Akademia Piłkarska Falubaz, www.akademiafalubaz.pl)

godz. 10.00 Narodowy Dzień Tenisa Korty MOSiR, ul. Sulechowska 37 (organizator: MOSiR w Zielonej Górze, www.mosir.zgora.pl)

godz. 10.00 Nordic Walking zbiórka na parkingu przy Amfiteatrze im. Anny German (organizator: MOSiR w Zielonej Górze, www.mosir.zgora.pl)

godz. 10.00 Ogólnopolski Turniej Winobraniowy w Minisiatkówce Dziewcząt Zespół Edukacyjny nr 4, ul. Drzonków-Szkolna 2 (organizator: Uczniowski Klub Sportowy „Świt” Drzonków i Szkoła Podstawowa nr 24 w Zielonej Górze)

godz. 10.00 Turniej Tenisa Stołowego Dzieci i Młodzieży Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie-Zielonej Górze, ul. Olimpijska 20 (organizator: Zielonogórski Klub Sportowy, www.zks.pl)

godz. 11.00 Mecz piłki nożnej ligi młodzików TS Przylep vs. Start Płoty Boisko MOSiR, ul. Sulechowska 41 (organizator: MOSiR w Zielonej Górze, www.mosir.zgora.pl)

godz. 16.00 Mecz piłki nożnej Zorza Ochla vs. GKS Siedlisko Stadion w Zielonej Górze-Ochli, ul. Zielonogórska 1 (organizator: LKS Zorza Ochla)

godz. 17.00 Drużynowy Bieg Winobraniowy o Puchar Gazety Lubuskiej ul. Bohaterów Westerplatte w pobliżu biurowca PGNiG (organizator: Polska Press Sp. z o. o. oraz Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, www.tkkf.zgora.pl)

godz. 19.00 35. Nocny Bieg Bachusa ul. Bohaterów Westerplatte w pobliżu biurowca PGNiG (organizator: Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, www.tkkf.zgora.pl)

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

od godz. 10.00 „Zaułek Myśliwski” prezentacja Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego w Zielonej Górze w programie min.: stoiska edukacji łowiecko-przyrodniczej: edukacyjna wyspa zwierząt, edukacja w tematyce walorów i zalet dziczyzny jako surowca odnawialnego; degustacje wyrobów; wystawa malarstwa o tematyce myśliwskiej; pamiątki i suweniry myśliwskie; zbiory kolekcjonerów myśliwskich; wydawnictwa łowieckie będące w posiadaniu Klubu Kolekcjonera oddz. w Zielonej Górze oraz stoiska degustacyjno-komercyjne dziczyzny ul. Pod Filarami (organizator: Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy, www.zielonagora.pzlow.pl)

godz. 20.00 Koncert Winobraniowy „Misericordia salvati” wykonanie: Cappella Viridimontana, Michał Kocot (pozytyw) pod dyrekcją Jerzego Markiewicza, w programie: Jan Sebastian Bach, Grzegorz Gerwazy Gorczycki. Konkatedra p.w. Św. Jadwigi Śląskiej (organizator: Zielonogórskie Towarzystwo Śpiewacze „Cantores", www.ztscantores.pl)

WYSTAWY

Ekspozycja stała: „Zoom” wystawa interaktywna

Wystawa czasowa: „Powrót do przeszłości” Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodnicze (ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 14, www.centrumprzyrodnicze.pl)

Wystawa czasowa: „Międzyrzecki Rejon Umocniony - historia i wyposażenie”

Ekspozycja stała: „Żołnierz Polski 1914-1945”, „Dawna broń”, „Wojsko Polskie po 1945 r.” (zmodernizowana), „Gabinet myśliwski”, „Plenerowa ekspozycja ciężkiego sprzętu wojskowego”, „Pawilonowa ekspozycja ciężkiego sprzętu wojskowego”, „Skansen fortyfikacyjny” Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie, Drzonów 54 (www.muzeum.drzonow.eu)

Wystawy czasowe: „Boże obrazy. Sztuka ikonowa z kolekcji Muzeum Ziemi Lubuskiej”, „Pamiątki dnia codziennego - od Grünberga do Zielonej Góry”, „Plakat winobraniowy z lat 1965-2020”, „Pomiędzy - obrazy Arkadiusza Ruchomskiego”

Ekspozycje stałe: „Muzeum Wina, Sala Witrażowa”, „Galeria piastowskich książąt Śląska Lubuskiego”, „Sala Zegarowa”, „Muzeum Dawnych Tortur Muzeum Ziemi Lubuskiej (al. Niepodległości 15, www.mzl.zgora.pl)

Wystawy czasowe: „Dolne Łużyce w moim obiektywie” wystawa fotografii Anny Polak (Filia nr 4 i 9, ul. Podgórna 50), „Moje ukochane kotki” wystawa malarstwa Mirosławy Sokołowskiej (Filia nr 11, ul. Ptasia 32) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida (www.wimbp.zgora.pl) Prezentujemy program Winobrania 2020. Sprawdź, jakie atrakcje przygotowano z okazji Dni Zielonej Góry 2020. Koncerty, występy, imprezy - będzie się działo! Mariusz Kapała / archiwum Program Winobrania 2020 - niedziela, 6 września KONKATEDRA P.W. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ (ul. Mickiewicza 14)

godz.12. 00 Uroczysta Msza Święta w intencji winiarzy, mieszkańców i gości winobraniowych, celebrowana przez Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej SCENA WINOBRANIOWA (Plac Teatralny)

Dzień drugi godz. 12.00 „Od wiosny do zimy” reż. Katarzyna Kawalec-Dowgiałło

godz. 14.00 Przemek Szczotko

godz. 16.00 „Od wiosny do zimy” reż. Katarzyna Kawalec-Dowgiałło

godz. 16.30 Siostry Massier

godz. 18.00 „Ładne piosenki” program estradowy Teatru Rozrywki „Trójkąt”

godz. 20.00 „Małe Kino czyli poezja śpiewana na rockowo”

WINOBRANIOWE SPOTKANIA Z BACHUSEM W DZIELNICY NOWE MIASTO godz. 13.00 - 14.00 Boisko w Ługowie

godz. 14.30 - 15.30 Park w Kiełpinie MIASTECZKO WINIARSKIE (Stary Rynek przy Ratuszu) od godz. 10.00 Prezentacje winnic: „Bachusowe Pole” (Wilkanów), „Cantina” (Mozów k. Sulechowa), „Folwark Pszczew” (Pszczew), „Equus” (Zabór), „Gostchorze” (Krosno Odrzańskie), „Hiki” (Bycz k. Bytomia Odrzańskiego), „Ingrid” (Łaz), „Jakubów” (Jakubów), „Julia” (Stary Kisielin-Zielona Góra) „Katarzyna” (Grodzisk Wlkp.), „Kinga” (Stara Wieś k. Nowej Soli), „Krucza” (Buchałów), „Łukasz” (Wityń), „Marcus” (Sterków k. Nowogrodu Bobrzańskiego), „Miłosz” (Łaz), „Mozów” (Mozów k. Sulechowa), „Na Leśnej Polanie” (Proczki k. Zaboru), „Od Nowa” (Krosno Odrzańskie), „Pasieka Dziki Miód” (Dargomyśl), „Pod Lubuskim Słońcem” (Łaski k. Przełaz), „Pod Wieżą” (Trzebule), „Saganum” (Żagań), „Saint Vincent” (Borów Wielki), „Senator” (Niedoradz), „Stara Winna Góra” (Górzykowo), „Świętej Jadwigi” (Świdnica), „Trojan” (Zabór), „U Romana” (Łężyca-Zielona Góra), „Vae Soli” (Łaz), „W Ogrodzie” (Górzykowo), „Żelazny” (Łaz) oraz Restauracja Palmiarnia

od godz. 10.00 „(Nie) Winny Ogródek”

godz. 16.00 - 20.00 „WinoGranie” DJ’s Set Lepiey

XI FESTIWAL KULTURY WINIARSKIEJ (odjazd WinoBusów parking dla autokarów - zatoczka przy Filharmonii Zielonogórskiej) bilety w przedsprzedaży w cenie 45 zł do nabycia: online www. lubuskielove.pl; od 5 do 13 września w Biurze Podróży MEGA TOURS ul Żeromskiego 8, deptak w godzinach 10.00-17.00; w dniu wyjazdu w cenie 50 zł sprzedaż w punkcie ODJAZDU WinoBusów: parking dla autokarów - zatoczka przy Filharmonii Zielonogórskiej w godzinach 1030 - 1700. Rozkład: Winnica „Hiki” w Byczowie k. Bytomia Odrzańskiego - WinoBus nr 1: odjazd godz. 11.00, powrót ok. godz. 13.30

Winnica „Ingrid” w Łazie - WinoBus nr 2: odjazd godz. 11.00, powrót ok. godz. 13.30

Winnica „Łukasz” w Wityniu koło Świebodzina - WinoBus nr 3: odjazd godz. 11.00, powrót ok. godz. 1.330

Winnica „Pod Lubuskim Słońcem” w Łaskach k. Przełaz - WinoBus nr 1: odjazd godz. 14.00, powrót ok. godz. 16.45

Winnica „Miłosz” w Łazie - WinoBus nr 2: odjazd godz. 14.00, powrót ok. godz. 16.30

Winnica „Ingrid” w Łazie - WinoBus nr 3: odjazd godz. 14.00, powrót ok. godz. 16.30

Winnica „Pod Wieżą” w Trzebule - WinoBus nr 1: odjazd godz. 17.00, powrót ok. godz. 19.30

Winnica „Pod Lubuskim Słońcem” w Łaskach k. Przełaz - WinoBus nr 2: odjazd godz. 17.00, powrót ok. godz. 19.45

Winnica „Cantina” w Mozowie - WinoBus nr 3: odjazd godz. 16.30, powrót ok. godz. 19.00

WinoBusy w rygorze sanitarnym * * W cenie biletu jest: przejazd autokarem, opieka przewodnika na trasie do winnicy, spotkanie z winiarzem - spacer po winnicy, zapoznanie z historią winnicy i jej specjalnościami. Uwaga! Program wycieczki przewiduje kilkugodzinny pobyt na świeżym powietrzu. Prosimy założyć praktyczne przewiewne ubranie (przyda się sweter lub polarek na wieczór:) i wygodne buty. SEMINARIA WINIARSKIE I DEGUSTACJE

godz. 16.00 - 21.00 „Zwiedzanie zabytkowej piwnicy winiarskiej” w ofercie wina z Winnicy Miłosz Piwnica winiarska ul. Wodna 32 (organizator: Winnica „Miłosz”, www.winnicamilosz.pl)

godz. 17.00 „Poznaj smak Gruzji. Sześć win i podróż po Gruzji prawdziwej” obowiązują bilety w cenie 60 zł do nabycia poprzez stronę winnicamilosz.pl Piwnica winiarska ul. Wodna 32 (organizator: Fundacja Tłocznia i Winnica „Miłosz”, www.winnicamilosz.pl) LUNAPARK

od godz. 10.00 (Parking przy Centrum Biznesu, Plac Bohaterów) JARMARK WINOBRANIOWY od godz. 10.00 (Deptak) WINOBRANIOWE BREAKOWISKO (podwórko przy ul. Żeromskiego 21)

godz. 17.00 – 21.30 Strefa animacji dla dzieci – gry zespołowe (godz. 1700 - 1900), Show z elementami Breaking'u (Break Dance), Beat Box i Freestyle (One Man Army Rademenez Show) (godz. 1900 - 2130) 4 KĄTY W WIGWAMIE gry i zabawy z Teatrem 4 Kąty (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Botaniczna 50a, wstęp wolny, organizator: Teatr 4 Kąty) godz. 11.00 - 13.00 „Idzie zima! - robimy zapasy na zimę w wiosce indiańskiej” IMPREZY SPORTOWE

godz. 8.30 Mistrzostwa Polski Juniorów i Seniorów w Pięcioboju Nowoczesnym Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie-Zielonej Górze, ul. Olimpijska 20 (organizator: Zielonogórski Klub Sportowy, www.zks.pl)

godz. 9.00 II Turniej Winobraniowy Bajkowe Korty, ul. Kąpielowa 11 (organizator: Związek Tenisa Województwa Lubuskiego, www.ztwl.pl)

godz. 10.00 Ogólnopolski Turniej Winobraniowy w Minisiatkówce Dziewcząt Zespół Edukacyjny nr 4, ul. Drzonków-Szkolna 2 (organizator: Uczniowski Klub Sportowy „Świt” Drzonków i Szkoła Podstawowa nr 24 w Zielonej Górze)

godz. 10.00 Memoriał Michała Połczyńskiego turniej siatkarski Hala ZSOiS, ul. Wazów 76 (organizator: Lubuski Związek Piłki Siatkowej, www.lzps.pl)

godz. 11.00 Mecz piłki nożnej ligi Juniora Starszego Lechia Zielona Góra vs. Czarni Witnica Boisko MOSiR, ul. Sulechowska 41 (organizator: MOSiR w Zielonej Górze, www.mosir.zgora.pl)

godz. 14.00 Mecz I Ligi Rugby Wataha RC Zielona Góra vs. RC Legia Warszawa Stadion, ul. Wyspiańskiego 58 (organizator: Wataha Rugby Club Zielona Góra)

godz. 19.15 PGE Ekstraliga: RM Solar Falubaz Zielona Góra vs. Fogo Unia Leszno Stadion żużlowy, ul. Wrocławska 69 (organizator: ZKŻ SSA)

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

od godz. 10.00 „Zaułek Myśliwski” prezentacja Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego w Zielonej Górze w programie min.: stoiska edukacji łowiecko-przyrodniczej: edukacyjna wyspa zwierząt, edukacja w tematyce walorów i zalet dziczyzny jako surowca odnawialnego; degustacje wyrobów; wystawa malarstwa o tematyce myśliwskiej; pamiątki i suweniry myśliwskie; zbiory kolekcjonerów myśliwskich; wydawnictwa łowieckie będące w posiadaniu Klubu Kolekcjonera oddz. w Zielonej Górze oraz stoiska degustacyjno-komercyjne dziczyzny ul. Pod Filarami (organizator: Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy, www.zielonagora.pzlow.pl)

od godz. 10.00 „Insect day” spotkaniami ze specjalistami, wystawa, warsztaty Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodnicze, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 14 (organizator: CNK Centrum Przyrodnicze, www.centrumprzyrodnicze.pl)

godz. 17.00 „Winobraniowy Koncert w Ogrodzie” wykonanie: Espresso Doppio & Michał Hadasik z gościnnym udziałem Jacka Olejarza Giuseppe Antonacci (gitara, śpiew), Luigi Leoni (gitara), Michał Hadasik (piano), Jacek Olejarz (instrumenty perkusyjne) Ogród Botaniczny i Mini ZOO, ul. Botaniczny 50A (organizator: Ogród Botaniczny i Mini ZOO, www.minizoo-zielonagora.pl) Prezentujemy program Winobrania 2020. Sprawdź, jakie atrakcje przygotowano z okazji Dni Zielonej Góry 2020. Koncerty, występy, imprezy - będzie się działo! Mariusz Kapała / archiwum Program winobrania 2020 - poniedziałek, 7 września SCENA WINOBRANIOWA (Plac Teatralny) Dzień trzeci godz. 16.00 Studio Tańca KeepOn! Dancing

godz. 17.00 „Sounds of Grenn”

godz. 18.30 Pendofsky

godz. 20.00 „Od Sinatry do Presleya” Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego i Krzysztof Kiljański

MIASTECZKO WINIARSKIE (Stary Rynek przy Ratuszu)

od godz. 10.00 Prezentacje winnic: „Bachusowe Pole” (Wilkanów), „Cantina” (Mozów k. Sulechowa), „Folwark Pszczew” (Pszczew), „Equus” (Zabór), „Gostchorze” (Krosno Odrzańskie), „Hiki” (Bycz k. Bytomia Odrzańskiego), „Ingrid” (Łaz), „Jakubów” (Jakubów), „Julia” (Stary Kisielin-Zielona Góra) „Katarzyna” (Grodzisk Wlkp.), „Kinga” (Stara Wieś k. Nowej Soli), „Krucza” (Buchałów), „Łukasz” (Wityń), „Marcus” (Sterków k. Nowogrodu Bobrzańskiego), „Miłosz” (Łaz), „Mozów” (Mozów k. Sulechowa), „Na Leśnej Polanie” (Proczki k. Zaboru), „Od Nowa” (Krosno Odrzańskie), „Pasieka Dziki Miód” (Dargomyśl), „Pod Lubuskim Słońcem” (Łaski k. Przełaz), „Pod Wieżą” (Trzebule), „Saganum” (Żagań), „Saint Vincent” (Borów Wielki), „Senator” (Niedoradz), „Stara Winna Góra” (Górzykowo), „Świętej Jadwigi” (Świdnica), „Trojan” (Zabór), „U Romana” (Łężyca-Zielona Góra), „Vae Soli” (Łaz), „W Ogrodzie” (Górzykowo), „Żelazny” (Łaz) oraz Restauracja Palmiarnia

od godz. 10.00 „(Nie) Winny Ogródek”

godz. 16.00 - 20.00 „WinoGranie” DJ’s Set Chris Grubizna

XI FESTIWAL KULTURY WINIARSKIEJ (odjazd WinoBusów parking dla autokarów - zatoczka przy Filharmonii Zielonogórskiej) bilety w przedsprzedaży w cenie 45 zł do nabycia: online www. lubuskielove.pl; od 5 do 13 września w Biurze Podróży MEGA TOURS ul Żeromskiego 8, deptak w godzinach 1000-1700;

w dniu wyjazdu w cenie 50 zł sprzedaż w punkcie ODJAZDU WinoBusów: parking dla autokarów - zatoczka przy Filharmonii Zielonogórskiej w godzinach 1030 - 1700. Rozkład: Winnica „Cantina” w Byczowie k. Bytomia Odrzańskiego - WinoBus nr 1: odjazd godz. 14.00, powrót ok. godz. 16.30

Winnica „Saganum” w Żaganiu - WinoBus nr 1: odjazd godz. 17.00, powrót ok. godz. 19.45 WinoBusy w rygorze sanitarnym *

* W cenie biletu jest: przejazd autokarem, opieka przewodnika na trasie do winnicy, spotkanie z winiarzem - spacer po winnicy, zapoznanie z historią winnicy i jej specjalnościami. Uwaga! Program wycieczki przewiduje kilkugodzinny pobyt na świeżym powietrzu. Prosimy założyć praktyczne przewiewne ubranie (przyda się sweter lub polarek na wieczór:) i wygodne buty.

SEMINARIA WINIARSKIE I DEGUSTACJE godz. 16.00 - 21.00 „Zwiedzanie zabytkowej piwnicy winiarskiej” w ofercie wina z Winnicy Miłosz Piwnica winiarska ul. Wodna 32 (organizator: Winnica „Miłosz”, www.winnicamilosz.pl) LUNAPARK od godz. 10.00 (Parking przy Centrum Biznesu, Plac Bohaterów) JARMARK WINOBRANIOWY od godz. 10.00 (Deptak) WINOBRANIOWE BREAKOWISKO (podwórko przy ul. Żeromskiego 21) godz. 17.00 - 21.30 Strefa animacji dla dzieci - zabawy teatralne (godz. 1700 - 1900), Show z elementami Breaking'u (Break Dance), Beat Box i Freestyle ze specjalnym udziałem Skoor'y i utalentowanego aktora, podróżnika i tancerza Breaking oraz stylu Rocking (godz. 1900 - 2130) 4 KĄTY W WIGWAMIE gry i zabawy z Teatrem 4 Kąty (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Botaniczna 50a, wstęp wolny, organizator: Teatr 4 Kąty) godz. 16.00 - 18.00 „Bizony nadchodzą - polowanie na grubego zwierza”

WYSTAWY

Wystawy czasowe: „Boże obrazy. Sztuka ikonowa z kolekcji Muzeum Ziemi Lubuskiej”, „Pamiątki dnia codziennego - od Grünberga do Zielonej Góry”,

„Plakat winobraniowy z lat 1965-2020”, „Pomiędzy - obrazy Arkadiusza Ruchomskiego”

Ekspozycje stałe: „Muzeum Wina, Sala Witrażowa”, „Galeria piastowskich książąt Śląska Lubuskiego”, „Sala Zegarowa”, „Muzeum Dawnych Tortur” Muzeum Ziemi Lubuskiej (al. Niepodległości 15, www.mzl.zgora.pl)

Wystawy czasowe: „Dolne Łużyce w moim obiektywie” wystawa fotografii Anny Polak (Filia nr 4 i 9, ul. Podgórna 50), „Moje ukochane kotki”

wystawa malarstwa Mirosławy Sokołowskiej (Filia nr 11, ul. Ptasia 32) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida (www.wimbp.zgora.pl)

Program Winobrania 2020 - wtorek, 8 września SCENA WINOBRANIOWA (Plac Teatralny) Dzień czwarty godz. 15.00 Wokaliści ze Studium Wokalnego Tonika

godz. 15.30 Studio Tańca Street Dance

godz. 16.00 Studio Mieszkalska

godz. 17.00 Justyna Kokot

godz. 18.30 Paulina Gołębiowska

godz. 20.00 Misia Furtak

MIASTECZKO WINIARSKIE (Stary Rynek przy Ratuszu)

od godz. 10.00 Prezentacje winnic: „Bachusowe Pole” (Wilkanów), „Cantina” (Mozów k. Sulechowa), „Folwark Pszczew” (Pszczew), „Equus” (Zabór), „Gostchorze” (Krosno Odrzańskie), „Hiki” (Bycz k. Bytomia Odrzańskiego), „Ingrid” (Łaz), „Jakubów” (Jakubów), „Julia” (Stary Kisielin-Zielona Góra) „Katarzyna” (Grodzisk Wlkp.), „Kinga” (Stara Wieś k. Nowej Soli), „Krucza” (Buchałów), „Łukasz” (Wityń), „Marcus” (Sterków k. Nowogrodu Bobrzańskiego), „Miłosz” (Łaz), „Mozów” (Mozów k. Sulechowa), „Na Leśnej Polanie” (Proczki k. Zaboru), „Od Nowa” (Krosno Odrzańskie), „Pasieka Dziki Miód” (Dargomyśl), „Pod Lubuskim Słońcem” (Łaski k. Przełaz), „Pod Wieżą” (Trzebule), „Saganum” (Żagań), „Saint Vincent” (Borów Wielki), „Senator” (Niedoradz), „Stara Winna Góra” (Górzykowo), „Świętej Jadwigi” (Świdnica), „Trojan” (Zabór), „U Romana” (Łężyca-Zielona Góra), „Vae Soli” (Łaz), „W Ogrodzie” (Górzykowo), „Żelazny” (Łaz) oraz Restauracja Palmiarnia

od godz. 10.00 „(Nie) Winny Ogródek”

godz. 16.00 - 20.00 „WinoGranie” DJ’s Set Hannah

SEMINARIA WINIARSKIE I DEGUSTACJE godz. 16.00 - 21.00 „Zwiedzanie zabytkowej piwnicy winiarskiej” w ofercie wina z Winnicy Miłosz Piwnica winiarska ul. Wodna 32 (organizator: Winnica „Miłosz”, www.winnicamilosz.pl) LUNAPARK od godz. 10.00 (Parking przy Centrum Biznesu, Plac Bohaterów) JARMARK WINOBRANIOWY od godz. 10.00 (Deptak) WINOBRANIOWE BREAKOWISKO (podwórko przy ul. Żeromskiego 21) godz. 17.00 - 21.30 Strefa animacji dla dzieci zabawy muzyczne, kraina instrumentów (eko instrumenty) (godz. 1700 - 1900), Show z elementami Breaking'u (Break Dance), Beat Box i Freestyle ze specjalnym udziałem KACZOREXA (Włoclawek) - zwycięzca programu Got To Dance (godz. 1900 - 2130)

4 KĄTY W WIGWAMIE gry i zabawy z Teatrem 4 Kąty (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Botaniczna 50a, wstęp wolny, organizator: Teatr 4 Kąty)

godz. 16.00 - 18.00 „Ślady „białych stóp”- tropimy wroga”

IMPREZY SPORTOWE

godz. 14.30 58. Mityng Winobrania 2020 Stadion MOSiR, ul. Sulechowska 37 (organizator: Zielonogórski Ludowy Klub Lekkoatletyczny, www.zlkl.zgora.pl)

godz. 17.00 X Winobraniowy Turniej Speedrowerowy 2020 - eliminacje Tor speedrowerowy, ul. Wyszyńskiego 101 przy Szkole Podstawowej nr 2 (organizator: Zielonogórski Klub Speedrowerowy, www.speedrower.zgora.pl)

WYSTAWY

Ekspozycja stała: „Zoom” wystawa interaktywna

Wystawa czasowa: „Powrót do przeszłości” Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodnicze (ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 14, www.centrumprzyrodnicze.pl)

Wystawa czasowa: „Międzyrzecki Rejon Umocniony - historia i wyposażenie”

Ekspozycja stała: „Żołnierz Polski 1914-1945”, „Dawna broń”, „Wojsko Polskie po 1945 r.” (zmodernizowana), „Gabinet myśliwski”, „Plenerowa ekspozycja ciężkiego sprzętu wojskowego”, „Pawilonowa ekspozycja ciężkiego sprzętu wojskowego”, „Skansen fortyfikacyjny” Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie, Drzonów 54 (www.muzeum.drzonow.eu)

Wystawy czasowe: „Boże obrazy. Sztuka ikonowa z kolekcji Muzeum Ziemi Lubuskiej”, „Pamiątki dnia codziennego - od Grünberga do Zielonej Góry”,

„Plakat winobraniowy z lat 1965-2020”, „Pomiędzy - obrazy Arkadiusza Ruchomskiego”

Ekspozycje stałe: „Muzeum Wina, Sala Witrażowa”, „Galeria piastowskich książąt Śląska Lubuskiego”, „Sala Zegarowa”, „Muzeum Dawnych Tortur” Muzeum Ziemi Lubuskiej (al. Niepodległości 15, www.mzl.zgora.pl)

Wystawy czasowe: „Dolne Łużyce w moim obiektywie” wystawa fotografii Anny Polak (Filia nr 4 i 9, ul. Podgórna 50), „Moje ukochane kotki”

wystawa malarstwa Mirosławy Sokołowskiej (Filia nr 11, ul. Ptasia 32) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida (www.wimbp.zgora.pl)

Program Winobrania 2020 - środa, 9 września SCENA WINOBRANIOWA (Plac Teatralny) Dzień piąty godz. 15.00 - 15.30 Bolero

godz. 15.30 - 16.00 Raculanki

godz. 16.00 - 16.30 Nasz Łężyca

godz. 17.00 - 18.00 Marek Sitarski

godz. 18.30 - 19.30 Małgorzata Szapował

godz. 20.00 - 21.30 Mateusz Krautwurst

WINOBRANIOWE SPOTKANIA Z BACHUSEM W DZIELNICY NOWE MIASTO godz. 19.00 - 20.00 Świetlica w Jeleniowie (Jeleniów 26A) MIASTECZKO WINIARSKIE (Stary Rynek przy Ratuszu)

od godz. 10.00 Prezentacje winnic: „Bachusowe Pole” (Wilkanów), „Cantina” (Mozów k. Sulechowa), „Folwark Pszczew” (Pszczew), „Equus” (Zabór), „Gostchorze” (Krosno Odrzańskie), „Hiki” (Bycz k. Bytomia Odrzańskiego), „Ingrid” (Łaz), „Jakubów” (Jakubów), „Julia” (Stary Kisielin-Zielona Góra) „Katarzyna” (Grodzisk Wlkp.), „Kinga” (Stara Wieś k. Nowej Soli), „Krucza” (Buchałów), „Łukasz” (Wityń), „Marcus” (Sterków k. Nowogrodu Bobrzańskiego), „Miłosz” (Łaz), „Mozów” (Mozów k. Sulechowa), „Na Leśnej Polanie” (Proczki k. Zaboru), „Od Nowa” (Krosno Odrzańskie), „Pasieka Dziki Miód” (Dargomyśl), „Pod Lubuskim Słońcem” (Łaski k. Przełaz), „Pod Wieżą” (Trzebule), „Saganum” (Żagań), „Saint Vincent” (Borów Wielki), „Senator” (Niedoradz), „Stara Winna Góra” (Górzykowo), „Świętej Jadwigi” (Świdnica), „Trojan” (Zabór), „U Romana” (Łężyca-Zielona Góra), „Vae Soli” (Łaz), „W Ogrodzie” (Górzykowo), „Żelazny” (Łaz) oraz Restauracja Palmiarnia

od godz. 10.00 „(Nie) Winny Ogródek”

godz. 16.00 - 20.00 „WinoGranie” DJ’s Set BST

XI FESTIWAL KULTURY WINIARSKIEJ (odjazd WinoBusów parking dla autokarów - zatoczka przy Filharmonii Zielonogórskiej) bilety w przedsprzedaży w cenie 45 zł do nabycia: online www. lubuskielove.pl; od 5 do 13 września w Biurze Podróży MEGA TOURS ul Żeromskiego 8, deptak w godzinach 10.00-17.00; w dniu wyjazdu w cenie 50 zł sprzedaż w punkcie ODJAZDU WinoBusów: parking dla autokarów - zatoczka przy Filharmonii Zielonogórskiej w godzinach 1030 - 1700. Rozkład: Winnica „Hiki” w Byczowie k. Bytomia Odrzańskiego - WinoBus nr 2: odjazd godz. 14.00, powrót ok. godz. 16.45

Winnica „Żelazny” w Łazie - WinoBus nr 2: odjazd godz. 17.00, powrót ok. godz. 19.00

WinoBusy w rygorze sanitarnym * * W cenie biletu jest: przejazd autokarem, opieka przewodnika na trasie do winnicy, spotkanie z winiarzem - spacer po winnicy, zapoznanie z historią winnicy i jej specjalnościami. Uwaga! Program wycieczki przewiduje kilkugodzinny pobyt na świeżym powietrzu. Prosimy założyć praktyczne przewiewne ubranie (przyda się sweter lub polarek na wieczór:) i wygodne buty.

SEMINARIA WINIARSKIE I DEGUSTACJE godz. 16.00 - 21.00 „Zwiedzanie zabytkowej piwnicy winiarskiej” w ofercie wina z Winnicy Miłosz Piwnica winiarska ul. Wodna 32 (organizator: Winnica „Miłosz”, www.winnicamilosz.pl) LUNAPARK od godz. 10.00 (Parking przy Centrum Biznesu, Plac Bohaterów) JARMARK WINOBRANIOWY od godz. 10.00 (Deptak) WINOBRANIOWE BREAKOWISKO (podwórko przy ul. Żeromskiego 21) godz. 17.00 - 21.30 Strefa animacji dla dzieci – ogrodowe przygody (godz. 17.00 - 19.00), Show z elementami Breaking'u (Break Dance), Beat Box i Freestyle ze specjalnym udziałem Teatru Lalka w Trasie (godz. 19.00 - 21.30) 4 KĄTY W WIGWAMIE gry i zabawy z Teatrem 4 Kąty (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Botaniczna 50a, wstęp wolny, organizator: Teatr 4 Kąty)

godz. 16.00 - 18.00 „Złota strzała - turniej łuczniczy”

IMPREZY SPORTOWE

godz. 16.00 Mecz piłki nożnej ligi Juniora Młodszego Lechia Zielona Góra vs. Maksymilian Gorzów Wlkp. Boisko MOSiR, ul. Sulechowska 41 (organizator: MOSiR w Zielonej Górze, www.mosir.zgora.pl)

godz. 17.00 X Winobraniowy Turniej Speedrowerowy 2020 - eliminacje Tor speedrowerowy, ul. Wyszyńskiego 101 przy Szkole Podstawowej nr 2 (organizator: Zielonogórski Klub Speedrowerowy, www.speedrower.zgora.pl)

godz. 19.00 Finał Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu Stadion żużlowy, ul. Wrocławska 69 (organizator: ZKŻ SSA)

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

godz. 11.00 Odsłonięcie nowego Bachusika z okazji 10-lecia Firmy Ekoenergetyka-Polska Winne Wzgórze - Park Winny ul. Wrocławska (organizator: Ekoenergetyka – Polska))

godz. 17.00 Wystawy „Winnica Gostchorze. Z cyklu Winnice wczoraj” oraz „Plakat winobraniowy z lat 1965-2020” - podwójny wernisaż Muzeum Ziemi Lubuskiej (al. Niepodległości 15, www.mzl.zgora.pl)

WYSTAWY

Ekspozycja stała: „Zoom” wystawa interaktywna

Wystawa czasowa: „Powrót do przeszłości” Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodnicze (ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 14, www.centrumprzyrodnicze.pl)

Wystawa czasowa: „Międzyrzecki Rejon Umocniony - historia i wyposażenie”

Ekspozycja stała: „Żołnierz Polski 1914-1945”, „Dawna broń”, „Wojsko Polskie po 1945 r.” (zmodernizowana), „Gabinet myśliwski”, „Plenerowa ekspozycja ciężkiego sprzętu wojskowego”, „Pawilonowa ekspozycja ciężkiego sprzętu wojskowego”, „Skansen fortyfikacyjny” Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie, Drzonów 54 (www.muzeum.drzonow.eu)

Wystawy czasowe: „Boże obrazy. Sztuka ikonowa z kolekcji Muzeum Ziemi Lubuskiej”, „Pamiątki dnia codziennego - od Grünberga do Zielonej Góry”, „Plakat winobraniowy z lat 1965-2020”, „Pomiędzy - obrazy Arkadiusza Ruchomskiego” „Winnica Gostchorze. Z cyklu Winnice wczoraj i dziś”

Ekspozycje stałe: „Muzeum Wina, Sala Witrażowa”, „Galeria piastowskich książąt Śląska Lubuskiego”, „Sala Zegarowa”, „Muzeum Dawnych Tortur” Muzeum Ziemi Lubuskiej (al. Niepodległości 15, www.mzl.zgora.pl)

Wystawy czasowe: „Dolne Łużyce w moim obiektywie” wystawa fotografii Anny Polak (Filia nr 4 i 9, ul. Podgórna 50), „Moje ukochane kotki” wystawa malarstwa Mirosławy Sokołowskiej (Filia nr 11, ul. Ptasia 32) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida (www.wimbp.zgora.pl)

Program Winobrania 2020 - wczwarek, 10 września SCENA WINOBRANIOWA (Plac Teatralny) Dzień szósty godz. 15.00 Atawizm

godz. 16.30 Prababa

godz. 17.00 Drewno

godz. 18.00 Huraban

godz. 20.00 Mela Koteluk

PANDEMICZNY MONTE VERDE FESTIVAL. IV FESTIWAL TEATRÓW PLENEROWYCH (Plac Teatralny) ok. godz. 21.30 „Fireshow - Taniec Ognia” w wykonaniu grupy Karmazyn WINOBRANIOWE SPOTKANIA Z BACHUSEM W DZIELNICY NOWE MIASTO godz. 10.30 - 11.30 Boisko szkolne w Zawadzie (ul. Szkolna 24) MIASTECZKO WINIARSKIE (Stary Rynek przy Ratuszu)

od godz. 10.00 Prezentacje winnic: „Bachusowe Pole” (Wilkanów), „Cantina” (Mozów k. Sulechowa), „Folwark Pszczew” (Pszczew), „Equus” (Zabór), „Gostchorze” (Krosno Odrzańskie), „Hiki” (Bycz k. Bytomia Odrzańskiego), „Ingrid” (Łaz), „Jakubów” (Jakubów), „Julia” (Stary Kisielin-Zielona Góra) „Katarzyna” (Grodzisk Wlkp.), „Kinga” (Stara Wieś k. Nowej Soli), „Krucza” (Buchałów), „Łukasz” (Wityń), „Marcus” (Sterków k. Nowogrodu Bobrzańskiego), „Miłosz” (Łaz), „Mozów” (Mozów k. Sulechowa), „Na Leśnej Polanie” (Proczki k. Zaboru), „Od Nowa” (Krosno Odrzańskie), „Pasieka Dziki Miód” (Dargomyśl), „Pod Lubuskim Słońcem” (Łaski k. Przełaz), „Pod Wieżą” (Trzebule), „Saganum” (Żagań), „Saint Vincent” (Borów Wielki), „Senator” (Niedoradz), „Stara Winna Góra” (Górzykowo), „Świętej Jadwigi” (Świdnica), „Trojan” (Zabór), „U Romana” (Łężyca-Zielona Góra), „Vae Soli” (Łaz), „W Ogrodzie” (Górzykowo), „Żelazny” (Łaz) oraz Restauracja Palmiarnia

od godz. 10.00 „(Nie) Winny Ogródek”

godz. 16.00 - 20.00 „WinoGranie” DJ’s Set Old Spice

SEMINARIA WINIARSKIE I DEGUSTACJE godz. 16.00 - 21.00 „Zwiedzanie zabytkowej piwnicy winiarskiej” w ofercie wina z Winnicy Miłosz” Piwnica winiarska ul. Wodna 32 (organizator: Winnica „Miłosz”, www.winnicamilosz.pl)

godz. 17.00 „Riesling w Grünbergu” degustacja komentowana win polskich i niemieckich wyłącznie ze szczepu riesling, prelegent Maciej Nowicki Winicjatywa obowiązują bilety w cenie 60 zł do nabycia w abilet.pl. Palmiarnia Zielonogórska, ul. Wrocławska 12A (organizator: Fundacja Tłocznia)

LUNAPARK od godz. 10.00 (Parking przy Centrum Biznesu, Plac Bohaterów) JARMARK WINOBRANIOWY od godz. 10.00 (Deptak) WINOBRANIOWE BREAKOWISKO (podwórko przy ul. Żeromskiego 21)

godz. 17.00 - 21.30 Strefa animacji dla dzieci - tor przeszkód - Skokoloco (godz. 17.00 - 19.00), Show z elementami Breaking'u (Break Dance), Beat Box i Freestyle ze specjalnym udziałem Rafała Kaszy - Najsprawniejszego Radnego w Polsce (godz. 19.00 - 21.30)

4 KĄTY W WIGWAMIE gry i zabawy z Teatrem 4 Kąty (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Botaniczna 50a, wstęp wolny, organizator: Teatr 4 Kąty) godz. 16.00 - 18.00 „Zaklinanie pogody - tańce indiańskie” IMPREZY SPORTOWE

Korespondencyjne biegi zielonogórskie: IX Novita Półmaraton, II Sinersio Ćwierćmaraton Stowarzyszenie Biegam-Pomagam (facebook.com/biegampomagam)

godz. 16.00 Winobraniowy konkurs skoku o tyczce Stadion MOSiR, ul. Sulechowska 37 (organizator: Zielonogórski Ludowy Klub Lekkoatletyczny, www.zlkl.zgora.pl)

godz. 17.00 X Winobraniowy Turniej Speedrowerowy 2020 - turniej finałowy Tor speedrowerowy, ul. Wyszyńskiego 101 przy Szkole Podstawowej nr 2 (organizator: Zielonogórski Klub Speedrowerowy, www.speedrower.zgora.pl)

IMPREZY TOWARZYSZĄCE od godz. 10.00 „Zaułek Myśliwski” prezentacja Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego w Zielonej Górze w programie min.: stoiska edukacji łowiecko-przyrodniczej: edukacyjna wyspa zwierząt, edukacja w tematyce walorów i zalet dziczyzny jako surowca odnawialnego; degustacje wyrobów; wystawa malarstwa o tematyce myśliwskiej; pamiątki i suweniry myśliwskie; zbiory kolekcjonerów myśliwskich; wydawnictwa łowieckie będące w posiadaniu Klubu Kolekcjonera oddz. w Zielonej Górze ul. Pod Filarami (organizator: Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy, www.zielonagora.pzlow.pl) Winne Wzgórze - Park Winny ul. Wrocławska (organizator: Ekoenergetyka – Polska))

WYSTAWY

Ekspozycja stała: „Zoom” wystawa interaktywna

Wystawa czasowa: „Powrót do przeszłości” Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodnicze (ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 14, www.centrumprzyrodnicze.pl)

Wystawa czasowa: „Międzyrzecki Rejon Umocniony - historia i wyposażenie”

Ekspozycja stała: „Żołnierz Polski 1914-1945”, „Dawna broń”, „Wojsko Polskie po 1945 r.” (zmodernizowana), „Gabinet myśliwski”, „Plenerowa ekspozycja ciężkiego sprzętu wojskowego”, „Pawilonowa ekspozycja ciężkiego sprzętu wojskowego”, „Skansen fortyfikacyjny” Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie, Drzonów 54 (www.muzeum.drzonow.eu)

Wystawy czasowe: „Boże obrazy. Sztuka ikonowa z kolekcji Muzeum Ziemi Lubuskiej”, „Pamiątki dnia codziennego - od Grünberga do Zielonej Góry”, „Plakat winobraniowy z lat 1965-2020”, „Pomiędzy - obrazy Arkadiusza Ruchomskiego” „Winnica Gostchorze. Z cyklu Winnice wczoraj i dziś”

Ekspozycje stałe: „Muzeum Wina, Sala Witrażowa”, „Galeria piastowskich książąt Śląska Lubuskiego”, „Sala Zegarowa”, „Muzeum Dawnych Tortur” Muzeum Ziemi Lubuskiej (al. Niepodległości 15, www.mzl.zgora.pl)

Wystawy czasowe: „Dolne Łużyce w moim obiektywie” wystawa fotografii Anny Polak (Filia nr 4 i 9, ul. Podgórna 50), „Moje ukochane kotki” wystawa malarstwa Mirosławy Sokołowskiej (Filia nr 11, ul. Ptasia 32) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida (www.wimbp.zgora.pl)

Program Winobrania 2020 - piątek, 11 września PROMENADOWY KONCERT KAMERALNY (Plac przed Filharmonią)

godz. 19.00 „Od baroku do współczesności” koncert w wykonaniu Thalloris Quartet: Kamila Susłowicz (skrzypce), Beata Gołemberska (skrzypce), Ewa Schuhmacher (altówka), Anna Kulak (wiolonczela) [b]SCENA WINOBRANIOWA [/b](Plac Teatralny)

Dzień siódmy godz. 15.00 Studio Tańca Break Hill

godz. 16.00 Studio Tańca Spoko

godz. 17.30 Rademenez

godz. 18.30 Taxita

godz. 20.00 L. U. C.

PANDEMICZNY MONTE VERDE FESTIVAL. IV FESTIWAL TEATRÓW PLENEROWYCH (Plac Teatralny)

ok. godz. 21.30 „Statek Szaleńców” w wykonaniu Interdyscyplinarnej Grupy Teatralnej Asocjacja 2006 WINOBRANIOWE SPOTKANIA Z BACHUSEM W DZIELNICY NOWE MIASTO

godz. 11.00 - 13.00 Park pałacu w Starym Kisielinie (ul. Pionierów Lubuskich 53)

godz. 13.30 - 15.30 Plac biesiadny w Nowym Kisielinie (ul. Syrkiewicza)

godz. 16.00 - 17.00 Park w Przylepie (ul. Kolejowa)

MIASTECZKO WINIARSKIE (Stary Rynek przy Ratuszu) od godz. 10.00 Prezentacje winnic: „Bachusowe Pole” (Wilkanów), „Cantina” (Mozów k. Sulechowa), „Folwark Pszczew” (Pszczew), „Equus” (Zabór), „Gostchorze” (Krosno Odrzańskie), „Hiki” (Bycz k. Bytomia Odrzańskiego), „Ingrid” (Łaz), „Jakubów” (Jakubów), „Julia” (Stary Kisielin-Zielona Góra) „Katarzyna” (Grodzisk Wlkp.), „Kinga” (Stara Wieś k. Nowej Soli), „Krucza” (Buchałów), „Łukasz” (Wityń), „Marcus” (Sterków k. Nowogrodu Bobrzańskiego), „Miłosz” (Łaz), „Mozów” (Mozów k. Sulechowa), „Na Leśnej Polanie” (Proczki k. Zaboru), „Od Nowa” (Krosno Odrzańskie), „Pasieka Dziki Miód” (Dargomyśl), „Pod Lubuskim Słońcem” (Łaski k. Przełaz), „Pod Wieżą” (Trzebule), „Saganum” (Żagań), „Saint Vincent” (Borów Wielki), „Senator” (Niedoradz), „Stara Winna Góra” (Górzykowo), „Świętej Jadwigi” (Świdnica), „Trojan” (Zabór), „U Romana” (Łężyca-Zielona Góra), „Vae Soli” (Łaz), „W Ogrodzie” (Górzykowo), „Żelazny” (Łaz) oraz Restauracja Palmiarnia

od godz. 10.00 „(Nie) Winny Ogródek”

godz. 16.00 - 20.00 „WinoGranie” DJ’s Set Chinescookies

XI FESTIWAL KULTURY WINIARSKIEJ (odjazd WinoBusów parking dla autokarów - zatoczka przy Filharmonii Zielonogórskiej)

bilety w przedsprzedaży w cenie 45 zł do nabycia: online www. lubuskielove.pl; od 5 do 13 września w Biurze Podróży MEGA TOURS ul Żeromskiego 8, deptak w godzinach 1000-1700; w dniu wyjazdu w cenie 50 zł sprzedaż w punkcie ODJAZDU WinoBusów: parking dla autokarów - zatoczka przy Filharmonii Zielonogórskiej w godzinach 1030 - 1700.

Rozkład:Winnica „Bachusowe Pole” w Zaborze - WinoBus nr 1: odjazd godz. 11.00, powrót ok. godz. 13.30

Winnica „Pod Wieżą” w Trzebulach - WinoBus nr 2: odjazd godz. 11.00, powrót ok. godz. 13.30

Winnica „Julia” w Starym Kisielinie - WinoBus nr 1: odjazd godz. 14.00, powrót ok. godz. 16.00

Winnica „Miłosz” w Łazie - WinoBus nr 2: odjazd o godz. 14.00, powrót ok. godz. 16.30

Winnica „Łukasz” w Wityniu k. Świebodzina - WinoBus nr 1: odjazd godz. 16.30, powrót ok. godz. 19.00

Winnica „Żelazny” w Łazie - WinoBus nr 2: odjazd godz. 16.30, powrót ok. godz. 19.00

WinoBusy w rygorze sanitarnym *

* W cenie biletu jest: przejazd autokarem, opieka przewodnika na trasie do winnicy, spotkanie z winiarzem - spacer po winnicy, zapoznanie z historią winnicy i jej specjalnościami. Uwaga! Program wycieczki przewiduje kilkugodzinny pobyt na świeżym powietrzu. Prosimy założyć praktyczne przewiewne ubranie (przyda się sweter lub polarek na wieczór:) i wygodne buty. SEMINARIA WINIARSKIE I DEGUSTACJE

godz. 16.00 - 21.00 „Zwiedzanie zabytkowej piwnicy winiarskiej” w ofercie wina z Winnicy Miłosz” Piwnica winiarska ul. Wodna 32 (organizator: Winnica „Miłosz”, www.winnicamilosz.pl)

godz. 17.00 „Böhmischer, pinot noir, spaetburgunder” degustacja komentowana, czerwone burgundy z regionu zielonogórskiego, Polski i Niemiec, prelegent Tomasz Prange-Barczyński redaktor naczelny „Fermentu” obowiązują bilety w cenie 60 zł do nabycia poprzez stronę winnicamilosz.pl, Piwnica Winiarska, ul. Wodna 32 (organizator: Fundacja Tłocznia)

godz. 21.00 „Gala Lubuskiego Wina” degustacja win z winnic regionu, prowadzący: Tomasz Prange-Barczyński redaktor naczelny „Fermentu” i Maciej Nowicki „Winicjatywa” obowiązują bilety w cenie 90 zł do nabycia w abilet.pl Piwnica Winiarska, ul. Wodna 32 (organizator: Fundacja Tłocznia)



LUNAPARK od godz. 10.00 (Parking przy Centrum Biznesu, Plac Bohaterów) JARMARK WINOBRANIOWY od godz. 10.00 (Deptak) WINOBRANIOWE BREAKOWISKO (podwórko przy ul. Żeromskiego 21)

godz. 17.00 - 21.30 Strefa animacji dla dzieci - zabawy plastyczne (godz. 17.00 - 19.00), Show z elementami Breaking'u (Break Dance), Beat Box i Freestyle (godz. 19.00 - 21.30) 4 KĄTY W WIGWAMIE gry i zabawy z Teatrem 4 Kąty (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Botaniczna 50a, wstęp wolny, organizator: Teatr 4 Kąty) godz. 16.00 - 18.00 „Heja, heja, heja, ho! - pieśni i obyczaje Indian” IMPREZY SPORTOWE

Korespondencyjne biegi zielonogórskie: IX Novita Półmaraton, II Sinersio Ćwierćmaraton Stowarzyszenie Biegam-Pomagam (facebook.com/biegampomagam)

godz. 18.00 Mecz koszykówki Energa Basket Liga: Stelmet Enea BC Zielona Góra vs. GTK Gliwice Hala CRS, ul. Sulechowska 41 (organizator: Grono Sportowa SA)

IMPREZY TOWARZYSZĄCE od godz. 10.00 „Zaułek Myśliwski” prezentacja Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego w Zielonej Górze w programie min.: stoiska edukacji łowiecko-przyrodniczej: edukacyjna wyspa zwierząt, edukacja w tematyce walorów i zalet dziczyzny jako surowca odnawialnego; degustacje wyrobów; wystawa malarstwa o tematyce myśliwskiej; pamiątki i suweniry myśliwskie; zbiory kolekcjonerów myśliwskich; wydawnictwa łowieckie będące w posiadaniu Klubu Kolekcjonera oddz. w Zielonej Górze oraz stoiska degustacyjno-komercyjne dziczyzny ul. Pod Filarami (organizator: Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy, www.zielonagora.pzlow.pl) Winne Wzgórze - Park Winny ul. Wrocławska (organizator: Ekoenergetyka – Polska)) WYSTAWY

Ekspozycja stała: „Zoom” wystawa interaktywna

Wystawa czasowa: „Powrót do przeszłości” Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodnicze (ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 14, www.centrumprzyrodnicze.pl)

Wystawa czasowa: „Międzyrzecki Rejon Umocniony - historia i wyposażenie”

Ekspozycja stała: „Żołnierz Polski 1914-1945”, „Dawna broń”, „Wojsko Polskie po 1945 r.” (zmodernizowana), „Gabinet myśliwski”, „Plenerowa ekspozycja ciężkiego sprzętu wojskowego”, „Pawilonowa ekspozycja ciężkiego sprzętu wojskowego”, „Skansen fortyfikacyjny” Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie, Drzonów 54 (www.muzeum.drzonow.eu)

Wystawy czasowe: „Boże obrazy. Sztuka ikonowa z kolekcji Muzeum Ziemi Lubuskiej”, „Pamiątki dnia codziennego - od Grünberga do Zielonej Góry”,

„Plakat winobraniowy z lat 1965-2020”, „Pomiędzy - obrazy Arkadiusza Ruchomskiego” „Winnica Gostchorze. Z cyklu Winnice wczoraj i dziś”

Ekspozycje stałe: „Muzeum Wina, Sala Witrażowa”, „Galeria piastowskich książąt Śląska Lubuskiego”, „Sala Zegarowa”, „Muzeum Dawnych Tortur” Muzeum Ziemi Lubuskiej (al. Niepodległości 15, www.mzl.zgora.pl)

Wystawy czasowe: „Dolne Łużyce w moim obiektywie” wystawa fotografii Anny Polak (Filia nr 4 i 9, ul. Podgórna 50), „Moje ukochane kotki” wystawa malarstwa Mirosławy Sokołowskiej (Filia nr 11, ul. Ptasia 32) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida (www.wimbp.zgora.pl)

Program Winobrania 2020 - sobota, 12 września SCENA WINOBRANIOWA (Plac Teatralny)

Dzień ósmy godz. 14.00 Studio Tańca Mega Dance

godz. 14.30 Chirliders Wataha

godz. 15.00 Pokaz Fun Fit II

godz. 15.30 Trening medialny przed galą Makowski Fighting Championship 18

godz. 16.00 „Piosenki Pana Kleksa”

godz. 18.00 Agata Gołemberska

ok. godz. 19.30 Zakończenie Dni Zielonej Góry - Przekazanie przez Bachusowi kluczy do bram miasta Prezydentowi

godz. 20.00 Raz, Dwa, Trzy

godz. 24.00 „Idzie korowód” projekcja filmowa

PANDEMICZNY MONTE VERDE FESTIVAL. IV FESTIWAL TEATRÓW PLENEROWYCH (Plac Teatralny)

ok. godz. 21.30 „Wino w proszku” w wykonaniu Interdyscyplinarnej Grupy Teatralnej Asocjacja 2006 WINOBRANIOWE SPOTKANIA Z BACHUSEM W DZIELNICY NOWE MIASTO godz. 13.00 - 14.00 Boisko w Krępie (ul. Odrzańska)

MIASTECZKO WINIARSKIE (Stary Rynek przy Ratuszu) od godz. 10.00 Prezentacje winnic: „Bachusowe Pole” (Wilkanów), „Cantina” (Mozów k. Sulechowa), „Folwark Pszczew” (Pszczew), „Equus” (Zabór), „Gostchorze” (Krosno Odrzańskie), „Hiki” (Bycz k. Bytomia Odrzańskiego), „Ingrid” (Łaz), „Jakubów” (Jakubów), „Julia” (Stary Kisielin-Zielona Góra) „Katarzyna” (Grodzisk Wlkp.), „Kinga” (Stara Wieś k. Nowej Soli), „Krucza” (Buchałów), „Łukasz” (Wityń), „Marcus” (Sterków k. Nowogrodu Bobrzańskiego), „Miłosz” (Łaz), „Mozów” (Mozów k. Sulechowa), „Na Leśnej Polanie” (Proczki k. Zaboru), „Od Nowa” (Krosno Odrzańskie), „Pasieka Dziki Miód” (Dargomyśl), „Pod Lubuskim Słońcem” (Łaski k. Przełaz), „Pod Wieżą” (Trzebule), „Saganum” (Żagań), „Saint Vincent” (Borów Wielki), „Senator” (Niedoradz), „Stara Winna Góra” (Górzykowo), „Świętej Jadwigi” (Świdnica), „Trojan” (Zabór), „U Romana” (Łężyca-Zielona Góra), „Vae Soli” (Łaz), „W Ogrodzie” (Górzykowo), „Żelazny” (Łaz) oraz Restauracja Palmiarnia

od godz. 10.00 „(Nie) Winny Ogródek”

godz. 16.00 - 20.00 „WinoGranie” DJ’s Set Blackbird

XI FESTIWAL KULTURY WINIARSKIEJ (odjazd WinoBusów parking dla autokarów - zatoczka przy Filharmonii Zielonogórskiej)

bilety w przedsprzedaży w cenie 45 zł do nabycia: online www. lubuskielove.pl; od 5 do 13 września w Biurze Podróży MEGA TOURS ul Żeromskiego 8, deptak w godzinach 1000-1700; w dniu wyjazdu w cenie 50 zł sprzedaż w punkcie ODJAZDU WinoBusów: parking dla autokarów - zatoczka przy Filharmonii Zielonogórskiej w godzinach 1030 - 1700.

Rozkład: Winnica „Bachusowe Pole” w Zaborze - WinoBus nr 1: odjazd godz. 11.00, powrót ok. godz. 13.30

Winnica „Pod Wieżą” w Trzebule - WinoBus nr 2: odjazd godz. 11.00, powrót ok. godz. 13.30

Winnica „Pod Lubuskim Słońcem” w Łaskach k. Przełaz - WinoBus nr 3: odjazd godz. 11.00, powrót ok. godz. 14.00

Winnica „Cantina” w Mozowie k. Sulechowa - WinoBus nr 1: odjazd godz. 14.00, powrót ok. godz. 16.30

Winnica "Miłosz” w Łazie - WinoBus nr 2: odjazd godz. 14.00, powrót ok. godz. 16.30

Winnica „Ingrid” w Łazie - WinoBus nr 3: odjazd godz. 14.00, powrót ok. godz. 16.30

Winnica „Żelazny” w Łazie - WinoBus nr 1: odjazd godz. 17.00, powrót ok. godz. 19.30

Winnica „Łukasz” w Wityniu k. Świebodzina - WinoBus nr 2: odjazd godz 16.45 , powrót ok. godz. 19.45

Winnica „Pod Lubuskim Słońcem” w Łaskach k. Przełaz - WinoBus nr 3: odjazd godz. 16.45, powrót ok. godz. 19.45

WinoBusy w rygorze sanitarnym * * W cenie biletu jest: przejazd autokarem, opieka przewodnika na trasie do winnicy, spotkanie z winiarzem - spacer po winnicy, zapoznanie z historią winnicy i jej specjalnościami. Uwaga! Program wycieczki przewiduje kilkugodzinny pobyt na świeżym powietrzu. Prosimy założyć praktyczne przewiewne ubranie (przyda się sweter lub polarek na wieczór:) i wygodne buty.

SEMINARIA WINIARSKIE I DEGUSTACJE

godz. 16.00 - 21.00 „Zwiedzanie zabytkowej piwnicy winiarskiej” w ofercie wina z Winnicy Miłosz” Piwnica winiarska ul. Wodna 32 (organizator: Winnica „Miłosz”, www.winnicamilosz.pl)

godz. 17.00 „Pojedynek na bąble Polska-Niemcy” degustacja komentowana win musujących, prelegent Maciej Nowicki Winicjatywa obowiązują bilety w cenie 60 zł do nabycia poprzez stronę winnicamilosz.pl Piwnica Winiarska, ul. Wodna 32 (organizator: Fundacja Tłocznia)

LUNAPARK od godz. 10.00 (Parking przy Centrum Biznesu, Plac Bohaterów)

JARMARK WINOBRANIOWY od godz. 10.00 (Deptak) WINOBRANIOWE BREAKOWISKO (podwórko przy ul. Żeromskiego 21)

godz. 17.00 - 21.30 Strefa animacji dla dzieci - bańkowy świat (godz. 1700 - 1900), Show z elementami Breaking'u (Break Dance), Beat Box i Freestyle ze specjalnym udziałem Krzysztofa Chamery ze Spoko Family (godz. 1900 - 2130) 4 KĄTY W WIGWAMIE gry i zabawy z Teatrem 4 Kąty (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Botaniczna 50a, wstęp wolny, organizator: Teatr 4 Kąty) godz. 11.00 - 13.00 „Pan Kleks wśród Indian - plener malarski” IMPREZY SPORTOWE

Korespondencyjne biegi zielonogórskie: IX Novita Półmaraton, II Sinersio Ćwierćmaraton Stowarzyszenie Biegam-Pomagam (facebook.com/biegampomagam)

godz. 9.00 XIX Lubuski Winobraniowy Festiwal Piłki Ręcznej Handballobranie Zielona Góra 2020 Hala VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Św. Cyryla i Metodego 9 (organizator: Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus”, www.spartakuszg.pl)

godz. 10.00 Polsko-Niemiecki Amatorski Turniej Tenisowy Seniorów 50+ Zielona Góra Winobranie 2020 Korty MOSiR, ul. Sulechowska 37 (organizator: Związek Tenisa Województwa Lubuskiego, www.ztwl.pl)

godz. 10.00 Nordic Walking zbiórka na parkingu przy Amfiteatrze im. Anny German (organizator: MOSiR w Zielonej Górze, www.mosir.zgora.pl)

godz. 10.00 Turniej siatkarski Kadetów Hala ZSOiS, ul. Wazów 76 (organizator: UKS „Trzyna-stka”, www. ukstrzynastka.zgora.pl)

godz. 17.00 Mecz piłki nożnej III ligi Lechia Zielona Góra vs. Polonia Stal Świdnica Boisko MOSiR, ul. Sulechowska 41 (organizator: MOSiR w Zielonej Górze, www.mosir.zgora.pl)

godz. 19.30 X Winobraniowy Turniej Speedrowerowy 2020 - finały Tor speedrowerowy, ul. Wyszyńskiego 101 przy Szkole Podstawowej nr 2 (organizator: Zielonogórski Klub Speedrowerowy, www.speedrower.zgora.pl)

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

od godz. 10.00 „Zaułek Myśliwski” prezentacja Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego w Zielonej Górze w programie min.: stoiska edukacji łowiecko-przyrodniczej: edukacyjna wyspa zwierząt, edukacja w tematyce walorów i zalet dziczyzny jako surowca odnawialnego; degustacje wyrobów; wystawa malarstwa o tematyce myśliwskiej; pamiątki i suweniry myśliwskie; zbiory kolekcjonerów myśliwskich; wydawnictwa łowieckie będące w posiadaniu Klubu Kolekcjonera oddz. w Zielonej Górze oraz stoiska degustacyjno-komercyjne dziczyzny ul. Pod Filarami (organizator: Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy, www.zielonagora.pzlow.pl)

godz. 12.00 - 17.00 Piknik z Ekonomią Społeczną „Pożegnanie Lata” okazja, by zobaczyć czym na co dzień się zajmujemy oraz by pokazać jak wiele robią fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej na terenie naszego województwa. W bezpiecznych warunkach będzie można spędzić kreatywnie czas. Co szykujemy? W programie: warsztaty dla całych rodzin, animacje dla dzieci, działania artystyczne, prezentacje stoisk, food trucki, fotobudka Dzika Ochla (organizator: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej , www.owes.zgora.pl)

godz. 19.00 Otwarcie wystawy „Lot Ikara” poświęconej twórczości Zenona Polusa. Wystawie towarzyszy „Biennale Zielona Góra 2020” Biuro Wystaw Artystycznych, al. Niepodległości 19 (organizator: Biuro Wystaw Artystycznych, www.bwazg.pl)

WYSTAWY

Ekspozycja stała: „Zoom” wystawa interaktywna

Wystawa czasowa: „Powrót do przeszłości” Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodnicze (ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 14, www.centrumprzyrodnicze.pl)

Wystawa czasowa: „Lot Ikara” wystawa poświęcona twórczości Zenona Polusa

Biuro Wystaw Artystycznych, al. Niepodległości 19 (organizator: Biuro Wystaw Artystycznych, www.bwazg.pl)

Wystawa czasowa: „Międzyrzecki Rejon Umocniony - historia i wyposażenie”

Ekspozycja stała: „Żołnierz Polski 1914-1945”, „Dawna broń”, „Wojsko Polskie po 1945 r.” (zmodernizowana), „Gabinet myśliwski”, „Plenerowa ekspozycja ciężkiego sprzętu wojskowego”, „Pawilonowa ekspozycja ciężkiego sprzętu wojskowego”, „Skansen fortyfikacyjny” Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie, Drzonów 54 (www.muzeum.drzonow.eu)

Wystawy czasowe: „Boże obrazy. Sztuka ikonowa z kolekcji Muzeum Ziemi Lubuskiej”, „Pamiątki dnia codziennego - od Grünberga do Zielonej Góry”, „Pomiędzy - obrazy Arkadiusza Ruchomskiego”

Ekspozycje stałe: „Muzeum Wina, Sala Witrażowa”, „Galeria piastowskich książąt Śląska Lubuskiego”, „Sala Zegarowa”, „Muzeum Dawnych Tortur”, „Plakat winobraniowy z lat 1965-2020”, „Winnica Gostchorze. Z cyklu Winnice wczoraj i dziś”

Muzeum Ziemi Lubuskiej (al. Niepodległości 15, www.mzl.zgora.pl)

Wystawy czasowe: „Dolne Łużyce w moim obiektywie” wystawa fotografii Anny Polak (Filia nr 4 i 9, ul. Podgórna 50), „Moje ukochane kotki” wystawa malarstwa Mirosławy Sokołowskiej (Filia nr 11, ul. Ptasia 32) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida (www.wimbp.zgora.pl)

Program Winobrania 2020 - niedziela, 13 września MIASTECZKO WINIARSKIE (Stary Rynek przy Ratuszu)

od godz. 10.00 Prezentacje winnic: „Bachusowe Pole” (Wilkanów), „Cantina” (Mozów k. Sulechowa), „Folwark Pszczew” (Pszczew), „Equus” (Zabór), „Gostchorze” (Krosno Odrzańskie), „Hiki” (Bycz k. Bytomia Odrzańskiego), „Ingrid” (Łaz), „Jakubów” (Jakubów), „Julia” (Stary Kisielin-Zielona Góra) „Katarzyna” (Grodzisk Wlkp.), „Kinga” (Stara Wieś k. Nowej Soli), „Krucza” (Buchałów), „Łukasz” (Wityń), „Marcus” (Sterków k. Nowogrodu Bobrzańskiego), „Miłosz” (Łaz), „Mozów” (Mozów k. Sulechowa), „Na Leśnej Polanie” (Proczki k. Zaboru), „Od Nowa” (Krosno Odrzańskie), „Pasieka Dziki Miód” (Dargomyśl), „Pod Lubuskim Słońcem” (Łaski k. Przełaz), „Pod Wieżą” (Trzebule), „Saganum” (Żagań), „Saint Vincent” (Borów Wielki), „Senator” (Niedoradz), „Stara Winna Góra” (Górzykowo), „Świętej Jadwigi” (Świdnica), „Trojan” (Zabór), „U Romana” (Łężyca-Zielona Góra), „Vae Soli” (Łaz), „W Ogrodzie” (Górzykowo), „Żelazny” (Łaz) oraz Restauracja Palmiarnia

XI FESTIWAL KULTURY WINIARSKIEJ (odjazd WinoBusów parking dla autokarów - zatoczka przy Filharmonii Zielonogórskiej) bilety w przedsprzedaży w cenie 45 zł do nabycia: online www. lubuskielove.pl; od 5 do 13 września w Biurze Podróży MEGA TOURS ul Żeromskiego 8, deptak w godzinach 10.00 -17.00; w dniu wyjazdu w cenie 50 zł sprzedaż w punkcie ODJAZDU WinoBusów: parking dla autokarów - zatoczka przy Filharmonii Zielonogórskiej w godzinach 10.30 - 17.00.

Rozkład: Winnica „Julia” w Starym Kisielinie - WinoBus nr 1: odjazd godz. 11.00, powrót ok. godz. 13.30

Winnica „Hiki” w Byczowie k. Bytomia Odrzańskiego - WinoBus nr 1: odjazd godz. 13.30, powrót ok. godz. 16.30

Winnica „Saganum” w Żaganiu - WinoBus nr 1: odjazd godz. 17.00, powrót ok. godz.20.00

W cenie biletu jest: przejazd autokarem, opieka przewodnika na trasie do winnicy, spotkanie z winiarzem - spacer po winnicy, zapoznanie z historią winnicy i jej specjalnościami. Uwaga! Program wycieczki przewiduje kilkugodzinny pobyt na świeżym powietrzu. Prosimy założyć praktyczne przewiewne ubranie (przyda się sweter lub polarek na wieczór:) i wygodne buty.

