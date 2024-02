Walentynki w Zielonej Górze. Nie masz planów? Sprawdź, co będzie się działo na zielonogórskim deptaku. Są aż dwie propozycje

Zakochaj się w Zielonej Górze

Zakochaj się w Zielonej Górze to walentynkowa propozycja od Urzędu Miasta. Pod pomnikiem Bachusa, między 14:00 a 16:00 będzie można skosztować gorącej czekolady, kawy i herbaty od zielonogórskiej Palmiarni. Ale to nie wszystko! Na deptaku stanie fotoramka w kształcie serca, dla par pragnących uwiecznić swoją miłość na zdjęciu. Prezydent Zielonej Góry, Janusz Kubicki osobiście będzie częstował mieszkańców słodkościami. Miasto przygotowało aż 200 kg ciągnących się krówek z napisem „I Love Zielona”.

Coraz bliżej do budowy ogromnego centrum logistycznego w Lubuskiem

Romantyczny spacer

Fundacja Artlife tego dnia zaplanowała swoje wydarzenie na późne popołudnie. Wydarzenie Lights & Dj Set rozpocznie się o godzinie 18:00 i potrwa do 22:00. To pomysł na połączenie romantycznego spaceru, pięknych zdjęć i muzyki elektronicznej. Ratusz i jego okolica zostaną podświetlone na czerwono i złoto, będzie mnóstwo migających serc i drobne upominki dla par. To idealna okazja na wieczorny spacer ulicami zielonogórskiego deptaku i wspólne cieszenie się atmosferą miłości.