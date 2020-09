Basen w CRS i na Wyspiańskiego w czasie Winobrania będzie czynny. Na strefę saun jeszcze poczekamy

Basen w CRS otwarty w czasie Winobrania

Okazuje się, że w tym roku Winobranie, które potrwa od 5 do 13 września, nie spowoduje zamknięcia basenu. Co roku właśnie w czasie Dni Zielonej Góry odbywały się prace techniczne, bo wtedy większość zielonogórzan i ich gości bawiło się różnych imprezach. W tym roku będzie inaczej. Oczywiście z powodu pandemii koronawirusa. Basen w CRS był zamknięty od marca do 3 sierpnia. Wówczas to pracownicy nie próżnowali. Spuścili wodę, zabrali się za konserwację urządzeń i sprzętu, gruntowne sprzątanie niecek i różnych pomieszczeń, malowanie. W związku z tym nie trzeba już robić przerwy technicznej.

- Już wystarczająco długo byliśmy zamknięci - słyszymy w CRS. - Zapraszamy więc teraz przez całe Winobranie do nas.