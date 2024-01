„Czwórka” już dojeżdża przed dworzec w Gorzowie. Tramwaj wrócił przed dworzec po 12 latach

2 stycznia dokładnie o 6.03 na gorzowskie tory powróciła tramwajowa linia numer 4. Łączy krańcówkę przy rondzie Gdyńskim z okolicami dworca kolejowego.

To było historyczne wydarzenie. Jeszcze nigdy wcześniej tramwaj nie woził pasażerów z przystanku „Fieldorfa-Nila” do nowego przystanku „Dworzec Główny”, który jest na ul. Dworcowej. Historia dzieje się jednak na naszych oczach. We wtorkowy poranek 2 stycznia 2024, dokładnie o 6.03, tramwaj Twist o numerze bocznym 307, za którego sterami siedział motorniczy Jarosław Majewski, wyjechał w kierunku dworca.

Tramwaj zgrany z pociągiem

O 6.23 tramwaj wjechał w ul. Dworcową. Do celu dojechał kilkadziesiąt sekund później. Kilka minut przed tym, zanim pociąg „Ujście Warty” z Kostrzyna wjechał – punktualnie! – na peron pierwszy pobliskiego dworca. Nie obyło się jednak bez „przygód”. Gdy tramwaj wjeżdżał na tę część Dworcowej, która została zamieniona w deptak, okazało się, że… nie ma tam prądu.

Jedną z osób, która czekała tu na tramwaj był Alan Zygowski, uczeń podstawówki.

- Specjalnie wstałem wcześniej przed wyjściem do szkoły. To dla mnie specjalne wydarzenie. Wiedziałem, że jeździły tędy tramwaje, jak mnie jeszcze na świecie nie było – mówił nam chłopak.

Do tramwaju młody gorzowianin wsiadł z babcią.

- Przypominają mi się stare czasy. Kiedyś jeździłam tu „czwórką” i „piątką” – wspominała Wioletta Zygowska.

Powrót na 125-lecie tramwajów

Ulicą Dworcową tramwaje zaczęły jeździć w 1899 roku (w pobliżu, przy Składowej, przez kilkadziesiąt lat miały zajezdnię). Z przerwami jeździły nią do momentu, gdy 2 stycznia 2012 zostały zawieszone.

W przeszłości do pętli przy ul. Dworcowej jeździła linia nr 4 (z okolic Silwany) i linia nr 5 (z Piasków). Teraz powróciła „czwórka”.

Tramwaje na dworzec mają jeździć średnio co godzinę. Nie będą jednak kursować do nocy. Z trasy zjeżdżać będą przed 18.00.

Z przystanku „Fieldorfa-Nila” będą one wyjeżdżać o: 6.03, 7.01, 8.08, 9.10, 10.12, 11.11, 12.11, 13.13, 14.09, 15.09, 16.09, 17.11. Z okolic dworca odjeżdżać będą o: 6.35, 7.35, 8.35, 9.35, 10.36, 11.35, 12.35, 13.44, 14.44, 15.44, 16.45, 17.35.

- Dobrze byłoby jednak, by tramwaje jeździły dłużej, bo pociągi przyjeżdżają także później – mówiła nam Wioletta Zygowska tuż przed wejściem do tramwaju, który po kilkunastu minutach postoju na Dworcowej, odjechał w kierunku centrum i Manhattanu.

Są nowe przystanki

Powrót „czwórki” na tory nie jest jedyną zmianą w komunikacji miejskiej od 2 stycznia. Przy ul. Warszawskiej uruchomione zostały dwa przystanki. Jeden – tuż przy Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych – jest przystankiem tramwajowo-autobusowym. Drugi – przy Szkole Podstawowej nr 17 – jest tylko przystankiem autobusowym.

Dodajmy, że „czwórka” jeżdżąca do ul. Dworcowej to wstęp do większych zmian w tej części miasta, jeśli chodzi o komunikację tramwajową. Najpóźniej do 2030 miasto chce zbudować torowisko wzdłuż ul. Jancarza. Gdy ono powstanie, tramwaje linii 1 i 2 nie będą już jeździły koło ZUS-u, a przez mające powstać koło dworca centrum przesiadkowe. Czytaj również:

