Będzie konkurs na stanowisko dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej? Pracownicy już zagłosowali, żeby ich szefem nadal był Czesław Grabowski

Zarząd Województwa Lubuskiego uchwałą z 25 sierpnia 2020 r. poinformował o zamiarze przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda – co jest działaniem raczej zwyczajowym, bo wynika ze stosownych: ustawy o samorządzie województwa i rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Zgodnie z informacją zarządu woj. lubuskiego, postępowanie konkursowe miałoby się rozpocząć 1 marca 2021 r. i potrwać do 31 sierpnia 2021 r. Tymczasem już 7 września 2020 r. na stronie FZ ogłoszono wyniki przeprowadzonego wśród pracowników Filharmonii referendum. Za przedłużeniem kadencji obecnego dyrektora prof. Czesława Grabowskiego, opowiedziało się 80 osób, czyli prawie 90 procent pracowników biorących udział w referendum.

Wynik referendum to mocne wsparcie prof. Czesława Grabowskiego, któremu już wcześniej w podobnych sytuacjach Zarząd Województwa Lubuskiego przedłużał kadencję bez ogłaszania konkursu.

Po ukończeniu studiów dyrygenckich w Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie prof. J. Hawela w roku 1986 rozpoczął pracę w Filharmonii Zielonogórskiej im.T.Bairda na stanowisku dyrektora naczelnego i artystycznego, którą to funkcję pełni do chwili obecnej. Jest organizatorem i dyrektorem wielu dorocznych imprez muzycznych : Międzynarodowych Spotkań Muzycznych „Wschód-Zachód”, Dni Muzyki nad Odrą, Festiwalu Smyczkowego „Mistrzowie polskiej wiolinistyki”, Międzynarodowego Festiwalu Organowego. Należy do inicjatorów budowy w Zielonej Górze nowej sali koncertowej – Międzynarodowego Centrum Muzycznego „Wschód-Zachód”.