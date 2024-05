Teatralny przekładaniec u Osterwy oraz u Kruczkowskiego. "Samolub", "Nadbagaż", "Pałac", "Wiśniowy sad" to tylko niektóre z propozycji

Bardzo ciekawe programy przygotowały na kwiecień teatry w Zielonej Górze oraz w Gorzowie. Warto wspomnieć choćby o „Nerwicy natręctw”, „Nadbagażu”, „Wiśniowym sadzie”, „Samolubie”, „Samotnym zachodzie” czy „Pałacu”. W Gorzowie odbędzie się również tradycyjne Święto Ulicy Teatralnej.

Coś dla dzieci, coś dla starszych

Lubuski Teatr zaprasza w sobotę i niedzielę (11-12.05) na sztukę dla dzieci pt. „Samolub” na podstawie „The selfish Giant” Oscara Wilde’a. To opowieść o ogrodzie Olbrzyma, do którego chętnie wbiegają dzieci, aby się pobawić. „Po kilkuletniej nieobecności jego właściciel wraca, przegania dzieci i stawia wokół ogrodu wielki mur. Mijają kolejne pory roku, a ogród wciąż jest zasypany śniegiem. Jedynym miejscem, do którego wiosna nie chce przyjść, jest zamrożony ogród. Dopiero, gdy do ogrodu wracają małe dzieci, przedostając się przez dziurę w murze, Olbrzym dostaje szansę, aby odmrozić zarówno miejsce wokół siebie, jak i swoje serce”. Spektakl powstał w koprodukcji z Teatrem im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie. Dla widzów dorosłych przygotowano natomiast „Pałac” wg scenariusza i w reżyserii Roberta Kurasia, na podstawie Wiesława Myśliwskiego. Bohater opowieści - pasterz Jakub - pragnie wyrwać się z tej wielkiej zbiorowości, jaka w nim drzemie, która go więzi. Chodząc po pałacu, szuka swojego prawdziwego ja. Pałac staje się symbolem jego człowieczeństwa.

Życiowy nadbagaż

Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie, w ten weekend, zaprasza na Święto Ulicy Teatralnej (szczegóły tutaj >>> ) oraz wystawia z kolei „Nerwicę natręctw” (11.05). To spektakl komediowy o tym, co może się wydarzyć, kiedy pacjenci gabinetu psychiatrycznego zaczną leczyć się nawzajem. Pacjenci to osoby zmagające się z takimi problemami jak: niekontrolowane przeklinanie, przeliczanie wszystkiego, strach przed bakteriami, powtarzanie każdego zdania, niemożność stanięcia na linii czy tytułowa - nerwica natręctw. W niedzielę (12.05) i wtorek (14.05) na deskach Osterwy zobaczymy „Nadbagaż” wg Iwony Kusiak w reżyserii Rafała Matusza. Walizka wracającej do Polski, po trzydziestu latach emigracji, bohaterki monodramu, kryje w sobie niejedne tajemnice. Przechowuje m.in. najpiękniejsze skarby dzieciństwa, które pokazują jej historię, złożoną z tęsknoty za bliskimi i niezgody na porzucenie starego, bezpiecznego świata.

Znany tenor i goście

Spora atrakcja czeka na nas w czwartek w Zielonej Górze. Będzie to „Koncert wiosenny” Teatru Wielkiego w Łodzi. Głównym bohaterem wieczoru będzie znany tenor - Mirosław Niewiadomski, który wraz z gośćmi wprowadzi widzów w przeboje muzyki światowej, okraszone śpiewem, tańcem i solidną porcją humoru. Artysta od najmłodszych lat zainteresowany był śpiewem – już w szkole średniej należał do chóru Państwowego Liceum Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi, prowadzonym pod kierunkiem Anny Domańskiej. Po ukończeniu szkoły średniej, Mirosław rozpoczął studia na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Jako student debiutował w 2000 roku na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi rolą Don Curzio w „Weselu Figara” (A. Mozart). Pod koniec kolejnego tygodnia (17.05) do Lubuskiego Teatru wróci sztuka „Samotny zachód”. Wstępy płatne.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!